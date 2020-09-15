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【科技狂人】馬斯克公布SpaceX星艦細節　擬2024年送人上火星

科技 20:50 2020/09/15

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近日馬斯克透露SpaceX星際飛船測試的細節，並預告計劃在2024年，利用SpaceX星艦送人類上火星。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空公司SpaceX，致力研發運載火箭，實現馬斯克的太空科技夢。近日馬斯克透露SpaceX星際飛船測試的細節，並預告計劃在2024年，利用SpaceX星艦送人類上火星。

>>>【太空競賽】亞馬遜衛星「古柏計畫」即將啟動　料創千億商機

>>>【科技狂人】香港飛新加坡僅22分鐘！2至3年內SpaceX全球載客測試

馬斯日前透露，SpaceX已在德州Boca Chica工廠，研發SpaceX運載火箭，早前已完成 2 次早期星際太空梭原型SN5，和SN6的短距離及150公尺試飛。他又指，SN8將會在本周內建造完成，並計劃在更高海拔測試發射。報道指，SpaceX最近完成了星艦火箭原型機的「跳躍」測試，是用作星際太空梭將太空人帶到月球、火星及其他地方。

據馬斯克透露的資料顯示，未來SN8將會升級，SN8將由304L合金製造，而飛行器將幫助測試SpaceX的星際太空梭發射系統（SLS）。同時SN8配備3部猛禽（Raptor）火箭發動機，1部猛禽引擎能產生172噸的推力，打破推力紀錄。

據太陽報報道，馬斯克計劃在2024年就能將人類送上火星，並在2050年前，在火星建造能自給自足的城市。馬斯克早前也透露，SpaceX計劃在10年內建造1千部星際太空梭，並預測可在9年內將100萬人送上火星。

>>>SpaceX刊登招聘廣告　揭示正開發太空港度假村計劃

責任編輯：曾曉汶

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