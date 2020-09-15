【DNA商機】維港投資牽頭　DNA編寫科企獲920萬美元融資

Ansa Biotechnologies宣布，由維港投資牽頭的種子輪融資，成功集資 790 萬美元，約6,122萬港元。參投方包括 Mubadala Capital-Ventures、Humboldt Fund及其他戰略投資者。公司由上年 2018 年 12 月由 Fifty Years 發起的種子前輪融資，至今已籌集 920 萬美元，共約7,130萬港元。

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Ansa指資金將促進開發新一代 DNA 合成技術，公司亦會以這筆資金招募世界頂級人才，興建既新且最先進的研發設施，並在業界建立戰略合作夥伴關係。Ansa 行政總裁 Daniel Arlow表示，生物技術將繼續為多個行業帶來革命性的變化，有信心公司能提供新一代 DNA 合成技術來支持這個變革，並將會在數月內快速擴展 團隊，聘請業內和學術界中的頂尖人才。

Ansa的核心技術是一種建基於酶的新型 DNA 合成方法，由柏克萊加州大學研發，透過合成模板非依賴性的聚合酶與單個核苷三磷酸分子，能快速構建一個鹼基的 DNA 序列，將比現有的合成方法更快、更乾淨和更準確。

Fifty Years 的創始合夥人 Seth Bannon 指，DNA 讀取、編寫和編輯是合成生物學的核心支柱，而編寫 DNA 是合成生物學目前面對的最大瓶頸， Ansa採用的完全酶可令DNA 更快 合成、DNA鏈能更長、更優質，有助促進整個合成生物學產業的發展。

維港投資的Patrick Zhang 表示，Ansa的技術將簡化 DNA 代碼編寫，支援和促進合成生物學行業的發展。

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責任編輯：楊子瑩