【大行意見】傳統經濟股尋寶 值博率十幾年來最高？

▲ 滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文提醒，目前部署傳統經濟股，值博率不低。

新經濟股引領大市攀升，傳統股卻大幅落後。滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文提醒，目前部署傳統經濟股，值博率不低，但要有心理準備投資期隨時超過12個月，並要善用PMI指標。

劉紹文根據過往經驗指，在衰退環境下，屬經濟領先指標的製造業PMI若從低谷反彈，將意味大環境有望改善，「提早6至9個月買入傳統經濟股，保證買中，做分析員多年來最喜歡用」。

不過，考慮到外界現難預測疫情何時受控，故內地PMI表現縱然好轉，資金亦難掌握傳統經濟股買入時機，遲遲未轉投相關公司懷抱。「現時新經濟股太多花款（選擇），買傳統經濟股比我預期買得慢。」

不過，劉紹文強調，傳統經濟股估值已屆金融海嘯以來最低位，且息率不俗，認為投資者若把投資期拉長至12個月以上，現時入市值博率應為近十餘年以來最高。當中，除了一向受基金追捧的內需消費股如體育用品、啤酒等，他亦喜歡內房、內險等具增長動力的公司。另外，本港方面則看好地產股，皆因樓價有望因環球「放水」而受惠。

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記者︰莫亦熙、陳韻妍