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【騰訊700】傳騰訊選址新加坡 建新基地從事國際業務

股樓投資 17:52 2020/09/15

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中美貿易戰令不少內地科技企業捲入旋渦中，外電報導，旗下海外微信業務被華府針對的內地科網巨頭騰訊(00700)，打算以新加坡作為其亞洲業務中心。消息指，地緣政治緊張是推進計劃的主要因素之一，騰訊更考慮將國際遊戲發行業務移至海外。騰訊今日收報529.5元，無起跌。

【阿里巴巴9988】阿里傳斥30億美元 投資東南亞叫車平台Grab  詳情請看【下一頁

【大行點睇】大和兩大理由 看好藥明生物升抵300元  詳情請看【下一頁

該報導指，騰訊管理層早有把新加坡作為一個區域樞紐的念頭，於其業務在美印受挫後更是加速推進此計劃，騰訊或希望透過以新加坡作基地，可以避免旗下業務受到地緣政治影響。

早前美國總統特朗普簽署行政命令，由9月20日起禁止美國企業與騰訊旗下WeChat交易，而公司的熱門手遊《絕地求生》和《傳說對決》都在印度被禁。其後，南韓公司PUBG Corp.更撤銷騰訊在印度的《絕地求生》發行權。

騰訊表示，目前除了在馬來西亞、印尼和泰國外，還計劃將在新加坡新設辦事處，以「支持在東南亞及以外地區不斷發展的業務」。根據騰訊招聘網頁，其目前在新加坡正在招聘跨境電子商務、雲計算和電子競技等方面的數十個職位空缺。

新加坡先進的金融及法律制度，吸引不少外資企業投資當地或進駐設立總部。日前，另一科網巨頭阿里巴巴(09988)，也傳出正洽商投資新加坡大型叫車平台Grab，投資規模或達30億美元。

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟

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