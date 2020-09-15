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【保險產品】友邦推保費回贈保障計劃　零索償可退還100%保費

理財智慧 16:32 2020/09/15

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新冠肺炎肆虐大半年，各保險公司產品也陸續提供相關保障。友邦香港今日公布，新推出「智健康」保費回贈保障計劃，提供危疾，未知嚴重傳染病及終身醫療保障。這個計劃分兩個階段執行，第一階段以一筆過賠償方式提供涵蓋115種疾病的危疾保障，以及未知嚴重傳染病保障。第一階段保障期滿（保障期20年或受保人65歲），零索償的客戶可選擇終止保單，取回100%已繳保費，提供一定程度的財務彈性。

投保「精選計劃」，可按保單年期取回一定百分比的保費。（來源：產品小冊子）

除了取回100%已繳保費，客戶亦可選擇把100%已繳保費存入第二階段的「醫療保障戶口」，無須再次核保，轉換至實報實銷、延續終身的醫療保障，並可享高達35%的升級保障，若加上「AIA Vitality 健康程式」高達15%保障增值，醫療保障最高可增至150%已繳保費。

投保「智選計劃」，按保單年度轉移總適用保費至新的醫療保障戶口。（來源：產品小冊子）

這個產品第一階段包括了「未知嚴重傳染病保障」，該公司將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事件」(PHEIC) 的嚴重傳染病納入保障範圍。友邦表示，若將來發生類似2019冠狀病毒病的嚴重傳染病亦可受保。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭女士表示，不少人在購買保障產品後，可能面對應預期有病可保，還是沒病不用索償的矛盾心理。她指這個產品「有病可獲保障，沒索償可選擇取回全數保費，為客戶提供一個兩全其美的選擇。」

 

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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