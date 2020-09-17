【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 環球政治 13:22 2020/09/17 分享： 菅義偉當選執政自民黨總裁後，周三（16日）正式成為新一任日本首相，取代安倍晉三。外界關注菅義偉新政府的前路如何走，但其實早在菅義偉上任之前，安倍晉三已經利用即將卸任首相的便利，搶先處理了不少具爭議性的麻煩事，即使引起朝野非議，也罪在安倍晉三，跟菅義偉無關。而接下來，菅義偉便可以好好發揮其低調務實的作用，繼續跟進處理安倍晉三的這些安排，延續上屆政府路線。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍 2020/09/15 【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍 【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒 2020/09/15 【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒 【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺 2020/09/15 【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺 【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應 2020/09/15 【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 最新專欄文章 更多 英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享） 今日 英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享） 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 2020/09/16 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/15 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 2020/09/15 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 菅義偉 安倍晉三 下台 日本 外交 地緣政治 政治 軍事 河野太郎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入