【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享）

菅義偉當選執政自民黨總裁後，周三（16日）正式成為新一任日本首相，取代安倍晉三。外界關注菅義偉新政府的前路如何走，但其實早在菅義偉上任之前，安倍晉三已經利用即將卸任首相的便利，搶先處理了不少具爭議性的麻煩事，即使引起朝野非議，也罪在安倍晉三，跟菅義偉無關。而接下來，菅義偉便可以好好發揮其低調務實的作用，繼續跟進處理安倍晉三的這些安排，延續上屆政府路線。

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