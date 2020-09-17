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【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享）

環球政治 13:22 2020/09/17

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菅義偉當選執政自民黨總裁後，周三（16日）正式成為新一任日本首相，取代安倍晉三。外界關注菅義偉新政府的前路如何走，但其實早在菅義偉上任之前，安倍晉三已經利用即將卸任首相的便利，搶先處理了不少具爭議性的麻煩事，即使引起朝野非議，也罪在安倍晉三，跟菅義偉無關。而接下來，菅義偉便可以好好發揮其低調務實的作用，繼續跟進處理安倍晉三的這些安排，延續上屆政府路線。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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