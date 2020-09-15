【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享） 環球政治 16:23 2020/09/15 分享： 當選執政自民黨總裁後，菅義偉將於周三（16日）正式成為新一任日本首相。但在菅義偉上任前夕，準備卸任的安倍晉三反而動作更多，似是想要鋪平道路，好讓菅義偉繼承路線，於是把眼前麻煩事都「攬上身」處理掉。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍 今日 【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍 【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒 今日 【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒 【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺 今日 【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺 【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應 今日 【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 今日 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 2020/09/14 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享） 2020/09/14 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/11 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 菅義偉 安倍晉三 下台 日本 外交 地緣政治 政治 軍事 河野太郎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入