【日本新首相】安倍卸任前4度出招 菅義偉前路更好走（訂戶專享）

當選執政自民黨總裁後，菅義偉將於周三（16日）正式成為新一任日本首相。但在菅義偉上任前夕，準備卸任的安倍晉三反而動作更多，似是想要鋪平道路，好讓菅義偉繼承路線，於是把眼前麻煩事都「攬上身」處理掉。

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