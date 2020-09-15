美斯力壓C朗成收入最高球星 一年賺近10億

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美國《福布斯》雜誌（Forbes）公布足球球星富豪榜，美斯力壓C朗成為今年最高收入的球星。美斯今年共賺1.26億美元（約9.8億港元），高於C朗的1.17億美元（約9.1億港元）。另外，報道指，美斯整個職業生涯已累賺逾10億美元（約780億港元）。
《福布斯》指，決定留在西甲球會巴塞隆拿的美斯（Lionel Messi），年薪高達9,200萬美元（約7.2億港元），加上其3,400萬美元（約2.6億港元）贊助收益，年收入高達1.26億美元（約9.8億港元）。
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第二名則是正效力祖雲達斯的C朗（Cristiano Ronaldo），年薪高達7,000萬美元，連同4,700萬美元的贊助收益，年收入高達1.17億美元（約9.1億港元）。C朗在社交平台坐擁4,570萬名粉絲，令他受不少廣告商的青睞。
第三名是正效力巴黎聖日耳門的尼馬（Neymar Jr.），年收入則為9,600萬美元（約7.5億港元）。
|《福布斯》球星富豪榜
|排名
|球星
|效力球隊
|年收入（美元）
|1
|美斯（Lionel Messi）
|巴塞隆拿
|1.26億
|2
|C朗（Cristiano Ronaldo）
|祖雲達斯
|1.17億
|3
|尼馬（Neymar Jr.）
|巴黎聖日耳門
|9,600萬
|4
|麥巴比（Kylian Mbappe）
|巴黎聖日耳門
|4,200萬
|5
|沙拿（Mohamed Salah）
|利物浦
|3,700萬
|6
|普巴（Paul Pogba）
|曼聯
|3,400萬
|7
|基沙文（Antoine Griezmann）
|巴塞隆拿
|3,300萬
|8
|巴利（Gareth Bale）
|皇家馬德里
|2,900萬
|9
|利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）
|拜仁慕尼黑
|2,800萬
|10
|迪基亞（David De Gea）
|曼聯
|2,700萬
責任編輯：林嘉莉