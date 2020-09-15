美斯力壓C朗成收入最高球星 一年賺近10億

美國《福布斯》雜誌（Forbes）公布足球球星富豪榜，美斯力壓C朗成為今年最高收入的球星。美斯今年共賺1.26億美元（約9.8億港元），高於C朗的1.17億美元（約9.1億港元）。另外，報道指，美斯整個職業生涯已累賺逾10億美元（約780億港元）。

《福布斯》指，決定留在西甲球會巴塞隆拿的美斯（Lionel Messi），年薪高達9,200萬美元（約7.2億港元），加上其3,400萬美元（約2.6億港元）贊助收益，年收入高達1.26億美元（約9.8億港元）。

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第二名則是正效力祖雲達斯的C朗（Cristiano Ronaldo），年薪高達7,000萬美元，連同4,700萬美元的贊助收益，年收入高達1.17億美元（約9.1億港元）。C朗在社交平台坐擁4,570萬名粉絲，令他受不少廣告商的青睞。

第三名是正效力巴黎聖日耳門的尼馬（Neymar Jr.），年收入則為9,600萬美元（約7.5億港元）。

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《福布斯》球星富豪榜 排名 球星 效力球隊 年收入（美元） 1 美斯（Lionel Messi） 巴塞隆拿 1.26億 2 C朗（Cristiano Ronaldo） 祖雲達斯 1.17億 3 尼馬（Neymar Jr.） 巴黎聖日耳門 9,600萬 4 麥巴比（Kylian Mbappe） 巴黎聖日耳門 4,200萬 5 沙拿（Mohamed Salah） 利物浦 3,700萬 6 普巴（Paul Pogba） 曼聯 3,400萬 7 基沙文（Antoine Griezmann） 巴塞隆拿 3,300萬 8 巴利（Gareth Bale） 皇家馬德里 2,900萬 9 利雲度夫斯基（Robert Lewandowski） 拜仁慕尼黑 2,800萬 10 迪基亞（David De Gea） 曼聯 2,700萬

責任編輯：林嘉莉