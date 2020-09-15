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【限聚令放寬】逾兩月首次無本地確診個案 九倉置業30元可低吸

股樓投資 19:25 2020/09/15

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本港今日自7月以來，首次未錄得本地確診個案。港府今日進一步放寬限聚令措施，本周五(18日)起為期7日，除把堂食時段延長至12時，酒吧、浴室、主題公園、展覽場所、夜店、卡拉OK等亦將重開。短期內措施或進一步加快市道復甦。剛過去的周末，旗下商場錄得大量消費回流進行報復式消費的九龍倉置業(01997)，可趁低吸納博反彈。

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九倉置業在本港經營多個大型商場，包括海港城、時代廣場及荷里活中心。當中海港城近日公布，剛過去數個周末人流暢旺，上周六（12日）及周日（13日）平均每日有近18萬人次，扣除遊客基數，本地顧客比去年同期增長超過20%，回復至年初疫情前的水平。從不少報導可見，海港城在過去的周末，的確出現人頭湧湧的景象，不少食肆在晚飯時段，都大排長龍。

無獨有偶，新世界發展(00017)旗下，鄰近海港城的Ｋ11 MUSEA 也預期，今年第三季營業額會比今年第一季，即首波疫情出現時上升六成，比第二季亦有所增長。而年第二季營業額比第一季上升35％，單計奢侈品、鐘表珠寶營業額升六成，顯示本地消費力陸續釋放，出現「報復式消費」。上述現象，反映疫情降溫確有助商場人流復甦，九倉置業等收租股的估值，有望回復合理水平。

顧客回流憧憬業績反彈下，九倉置業近月疑似見底，從26元低位反彈並於30元營造支持。加上該股周息率亦達5厘，提供防守性。看好九倉置業受益於本地消費者延續報復式消費，可於30元吸納。目標價可定於36元，止蝕價可設於前底26元。

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撰文 : 李尚毅

經濟 九龍倉置業（01997）

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