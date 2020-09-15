【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍

▲ 研究指出，若首批20億新冠疫苗分配不公，由此導致的死亡人數將增一倍。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，疫苗尚未正式面世，各國已搶購疫苗。比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）周一發表報告，援引美國東北大學預測的模型指出，若首批20億新冠疫苗分配不公，由此導致的死亡人數將增一倍。

一直關注疫情走勢的慈善家、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）表示，疫苗如何分配將是下一個重大問題（next big question）：

「這（疫苗分配）不應成為富有國家之間的搶購戰；分配不均將會導致更多戲劇性的死亡。」 （It shouldn’t just be the rich countries winning a bidding war. Misallocating the vaccine would cause dramatic additional deaths.）

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報告指出，疫情大流行已加劇社會不平等現象；其中疫情對婦女、族裔以及生活在極端貧困中的人們，亦產生更大影響。

報告援引美國東北大學（Northeastern University）的預測模型指出，如果首批20億劑疫苗分配不公，屆時因不獲疫苗而死於新冠肺炎的人數將增加一倍。

截至8月下旬，已有170多個國家表示有興趣加入新冠肺炎疫苗全球獲取機制（COVAX），令各國公平獲得安全有效的疫苗，令各地長者和醫護等較高危、弱勢的人群獲得保障。COVAX目標在2021年底擴大生產和購買供應量，提供20億劑新冠肺炎疫苗。

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責任編輯：葉芷樺