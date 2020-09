【新冠疫苗】蓋茨報告：疫苗分配不公 死亡可增一倍

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情肆虐全球,疫苗尚未正式面世,各國已搶購疫苗。比爾及梅琳達·蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)周一發表報告,援引美國東北大學預測的模型指出,若首批20億新冠疫苗分配不公,由此導致的死亡人數將增一倍。

一直關注疫情走勢的慈善家、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)表示,疫苗如何分配將是下一個重大問題(next big question):

「這(疫苗分配)不應成為富有國家之間的搶購戰;分配不均將會導致更多戲劇性的死亡。」

(It shouldn’t just be the rich countries winning a bidding war. Misallocating the vaccine would cause dramatic additional deaths.)