【限聚令放寬】延長堂食時間至午夜　酒吧、主題公園、泳池多個處所將重開

食物及衛生局局長陳肇始於今日（9月15日）會見傳媒表示，近日確診數定逐步回落，疫情漸趨穩定，政府將逐部有序放寬社交距離措施。於本階段放寬措施在周五（18日）起實施，至9月24日，如下：

1.延長餐飲業務堂食時間至午夜 2.重開過去三個階段未能重開的餐飲及表列處所 酒吧

酒館

浴室 3.重開所有公眾娛樂場所 主題公園

展覽場所

派對房間

夜店

夜總會

卡啦OK

游泳池 4.放寬現時適用於表列處所的限制 在體育中心以及健身室佩戴口罩及小組安排

此外，市民須於公眾場所佩戴口罩及在公眾地方群組聚集人數不變。陳肇始又指，在新冠肺炎期間，未有疫苗出現前，病毒仍會與市民共存，甚至有專家預料在冬季會出現第四波疫情，預料社交距離人數未文放寬至6月時的程度。她又呼籲市民不要鬆懈。

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責任編輯：黎淑雯