  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令放寬】延長堂食時間至午夜　酒吧、主題公園、泳池多個處所將重開

環球政經 16:28 2020/09/15

分享：

食物及衛生局局長陳肇始於今日（9月15日）會見傳媒表示，近日確診數定逐步回落，疫情漸趨穩定，政府將逐部有序放寬社交距離措施。於本階段放寬措施在周五（18日）起實施，至9月24日，如下：

1.延長餐飲業務堂食時間至午夜

2.重開過去三個階段未能重開的餐飲及表列處所

  • 酒吧
  • 酒館
  • 浴室

3.重開所有公眾娛樂場所

  • 主題公園
  • 展覽場所
  • 派對房間
  • 夜店
  • 夜總會
  • 卡啦OK
  • 游泳池

4.放寬現時適用於表列處所的限制

  • 在體育中心以及健身室佩戴口罩及小組安排

此外，市民須於公眾場所佩戴口罩及在公眾地方群組聚集人數不變。陳肇始又指，在新冠肺炎期間，未有疫苗出現前，病毒仍會與市民共存，甚至有專家預料在冬季會出現第四波疫情，預料社交距離人數未文放寬至6月時的程度。她又呼籲市民不要鬆懈。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

餐飲 限聚令 陳肇始 疫情 財務自由

上一篇文章

【保險產品】友邦推保費回贈保障計劃　零索償可退還100%保費

下一篇文章

【銀行合併】傳瑞銀考慮與瑞信合併　完成後料裁員1.5萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買