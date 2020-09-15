滙豐調查：九成富裕人士願意供養父母　六成擔心醫療服務及開支

▲ 滙豐調查顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情况更為普遍。

亞洲人非常重視家庭觀念，滙豐卓越理財公布調查結果發現，受訪的內地、香港及新加坡富裕人士（即每年收入10萬美元或以上），九成表示會供養父母，比例高於全球平均水平（69%）。

調查同時顯示，富裕階層仍會因為需要負擔父母的醫療費用而感到憂慮，當中香港的情况更為普遍，超過四成（41%）受訪的本港富裕人士表示父母在晚年都面對重大財務困難。

夾心世代需承受額外的財務和心理壓力

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，新型冠狀病毒疫情影響下，兼顧照顧子女及年邁父母的「夾心世代」需承受額外的財務和心理壓力，可見為個人及家庭需要及早作一個長遠的財務規劃十分重要，可有效減少因準備退休，同時要照顧雙親所帶來的財務壓力。

超過六成香港受訪者表示，照顧父母方面的最大憂慮是如何尋求最適切的醫療服務或應付醫療開支，尤其是如何識別和治療特定疾病。至於新加坡受訪者則擔心隨父母年紀漸長，需要就他們的決定承擔更多責任。

富裕人士傾向保留物業予後代

由於要照顧父母，受訪者認為帶來的個人挑戰包括：供養父母帶來的財政壓力（46%）、管理個人壓力（43%）以及在事業發展與照顧父母間取得平衡（39%）。

調查同時發現，各地區對財富傳承的方式有不同的喜好。例如大部分中國內地（56%）、香港（66%）和新加坡（73%）的富裕人士傾向保留物業予後代。相比自己出資的投資，大多數富裕受訪者對使用繼承所得的財產作投資會更為謹慎，僅41%受訪者表示會將所獲得的遺產用於規劃自己和家庭的未來。

另外，大部分香港受訪者傾向繼續持有父母遺下的物業，反映本港樓價高企的現象。

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編輯：陳韻妍