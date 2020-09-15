▲ 【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成熱話，惟新冠病毒疫情對英國勞工市場的衝擊，仍十分嚴峻，5月至7月的失業率4.1%，較前值3.9%有所增加。疫情關係，英企紛紛裁員，8月英國就業人數較3月減69.5萬人。

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英國國家統計局（ONS）公布最新就業數據，顯示8月的就業人數，較3月時少69.5萬人，7月此項數據為65.9萬，顯示就業人數進一步減少。英國申領失業救濟人數270萬，較3月多121%。

英國雖已停止封城，但遭停職的國民仍有500萬，5月至7月3個月期間平均每周工作時數26.3小時，較2月至5月縮2.8小時。

失業情況最嚴重的是16至24歲年輕人，就業人數減15.6萬至363萬，65歲以上人士則減9.2萬至128萬。

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英國天空新聞（Sky News）經濟編輯Ed Conway強調，英國勞工市場恐未走出谷底，隨着英國政府代僱主出糧的薪金資助計快將結束，料會令裁員情況更嚴重。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）回應最新就業數據時，未有透露會否延長保就業計劃，僅稱國家處於艱難時期，疫情對人民生計衝擊巨大，保護職位是優先任務。

責任編輯：林建忠