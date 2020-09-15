【大行點睇】花旗首選4隻中資醫療股　有兩隻市值已逾2000億元

花旗今日發表研究報告指，近期中資醫療板塊回落主要是由於年初至今升幅太大，估值高的股份受市場情緒疲軟拖累，以及部分公司中期業績均低於市場預期。另外，該行亦提醒，近期研發中的疫苗具有較高的抗體依賴增強(ADE)效應風險，認為市場或對疫情復甦過於樂觀。

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花旗建議在板塊調整後揀選有潛力的股份，相信最差情況已反映在上半年業績，下半年表現將隨著分銷渠道補貨有所改善。加上秋冬疫情有可能反彈，令市場再次關注醫療保健板塊，首選互聯網醫療企業阿里健康(00241) ，生物科技股君實生物(01877) 、翰森製藥(03692) 及藍籌股中生製藥(01177) 等有良好往績的製藥公司。

值得留意，4隻股之中有2隻市值已破2000億元，包括近2500億元的阿里健康，約2200億元的翰森製藥。當中的唯一藍籌中生製藥約1700億元市值排第3，第4則為君實生物，暫時市值仲未夠1000億元，僅約700億市值。

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