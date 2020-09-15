【百事助入眠】百事搶佔功能性飲品市場　擬推減壓助眠飲品

▲ 百事日前宣布計劃推出一款新飲品「Driftwell」，可幫助緩解壓力及入眠。(法新社資料圖片)

百事公司（PepsiCo）進一步搶佔功能性飲品市場，日前宣布計劃推出一款新飲品「Driftwell」，可幫助緩解壓力及入眠。公司認為，尤其是在新冠肺炎疫情此時期，引起不少人的焦慮，故市場對此類飲品具需求。

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CNBC報道，「Driftwell」含有200毫克的L-茶氨酸（L-Theanine），有研究認為，該成份可改善睡眠品質並舒緩壓力。百事計劃在今年底先在美國線上推出迷你罐装「Driftwell」，並於明年初在商店中銷售。

百事公司北美飲品創新部門副總裁Emily Silver強調，該飲品有安全的臨床數據可以證明L-茶氨酸成分是有效，而公司也看到市場對這個功能領域的巨大需求。

事實上， 近年來大眾減少喝蘇打水，百事在北美的飲料量每年下降約1％，故公司已努力減少對碳酸軟飲品的依賴，並試圖鞏固其在健康和保健飲品的地位。而鑑於功能性飲料越來越受歡迎，百事亦正加強這方面的業務， 根據Euromonitor International的數據，去年功能性飲料的總銷售額接近317億美元，同比增長6.9％。

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責任編輯：蘇穎琪