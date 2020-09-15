  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 16:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【百事助入眠】百事搶佔功能性飲品市場　擬推減壓助眠飲品

商業 15:50 2020/09/15

分享：

百事日前宣布計劃推出一款新飲品「Driftwell」，可幫助緩解壓力及入眠。(法新社資料圖片)

百事公司（PepsiCo）進一步搶佔功能性飲品市場，日前宣布計劃推出一款新飲品「Driftwell」，可幫助緩解壓力及入眠。公司認為，尤其是在新冠肺炎疫情此時期，引起不少人的焦慮，故市場對此類飲品具需求。

百事明年美國推咖啡可樂　有原味和雲呢拿口味

CNBC報道，「Driftwell」含有200毫克的L-茶氨酸（L-Theanine），有研究認為，該成份可改善睡眠品質並舒緩壓力。百事計劃在今年底先在美國線上推出迷你罐装「Driftwell」，並於明年初在商店中銷售。

百事公司北美飲品創新部門副總裁Emily Silver強調，該飲品有安全的臨床數據可以證明L-茶氨酸成分是有效，而公司也看到市場對這個功能領域的巨大需求。

事實上， 近年來大眾減少喝蘇打水，百事在北美的飲料量每年下降約1％，故公司已努力減少對碳酸軟飲品的依賴，並試圖鞏固其在健康和保健飲品的地位。而鑑於功能性飲料越來越受歡迎，百事亦正加強這方面的業務， 根據Euromonitor International的數據，去年功能性飲料的總銷售額接近317億美元，同比增長6.9％。

【晶片生產】Sony大減PS5目標產量27%　原因與晶片有關？

【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

百事可樂北京廠傳有確診個案 發言人：「沒有生產任何飲料」
2020/06/22
百事可樂北京廠傳有確診個案 發言人：「沒有生產任何飲料」
百事明年美國推咖啡可樂　有原味和雲呢拿口味
2019/12/17
百事明年美國推咖啡可樂　有原味和雲呢拿口味
【晶片生產】Sony大減PS5目標產量27%　原因與晶片有關？
今日
【晶片生產】Sony大減PS5目標產量27%　原因與晶片有關？
【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費
2020/09/14
【消費優惠】易賞錢推消費獎賞計劃 　冀帶動至少100萬次消費
壓力 疫情 美國 保健 飲品 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

下一篇文章

【旅遊寒冬】8月訪港旅客跌99.9%　旅發局：7個大型會展活動已落實選址香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿　1晚連餐飲2,950元起
【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿　1晚連餐飲2,950元起
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【保就業計劃】第二期已截止申請　收到近16萬僱主申請
【保就業計劃】第二期已截止申請　收到近16萬僱主申請
【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境