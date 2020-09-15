【旅遊寒冬】8月訪港旅客跌99.9%　旅發局：7個大型會展活動已落實選址香港

▲ 旅發局指，當跨境旅遊恢復，便即時推出不同的促銷優惠搶客。（資料圖片）

新冠肺炎疫情繼續拖累本地旅遊業，8月份訪港旅客數字約4450人次，按年大跌99.9%。香港旅遊發展局透露，最近有7 個大型會展活動落實選址香港，相信有助未來吸納高消費的會展客源。

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因應港府正與其他國家及地區討論建立「旅遊氣泡」，旅發局將逐步重啟本地及客源市場的旅遊推廣，以短、長期策略重振旅遊業。

▲ 8月份訪港旅客數字約4450人次，按年大跌99.9%。（資料來源：旅發局統計數字）

本地方面將會重新宣傳「旅遊·就在香港」計劃，冀帶動本地氣氛，刺激消費。對外方面，旅發局正積極籌備「Open House Hong Kong」平台，其中預計中國，特別是大灣區及個別短途市場將會是較快重啟旅遊的地區，旅發局稱已部署針對性宣傳策略。當跨境旅遊恢復，便即時推出不同的促銷優惠搶客。同時，這段時間亦會繼續透過不同的宣傳、舉辦大型活動等，維持香港於客源市場的曝光。

旅發局主席彭耀佳又指：「最近有7 個大型會展活動落實選址香港舉行，為香港未來積極吸納高消費的會展客源打下強心針。」

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責任編輯：葉泳珊