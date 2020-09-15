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【騰訊股價】瑞信里昂齊唱好騰訊手遊業務前景　騰訊可見683？

即市財經 15:32 2020/09/15

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瑞信指，雖然自4月份以來流量回復正常，但手遊行業收入明顯增加，首選騰訊。

騰訊 （00700） 連續兩日獲大行唱好，繼大和資本日前重申其目標價620元後，今日再獲瑞信及里昂看好，其中瑞信更調高騰訊目標價6.6%至683元，評級「跑贏大市」。以騰訊股價目前約530元計，潛在升幅約29%。

瑞信認為，受疫情限制社交距離限制影響，上半年手遊註冊用戶明顯增加，雖然自4月份以來流量回復正常，但手遊行業收入明顯增加，第三季約升三成，反映用戶參與度及付費的滲透率增加。

瑞信對手遊用戶群及參度維持正常看法，繼續看好具有豐富內地及往績、擁知名IP渠道、中長期有海外擴張潛力的手遊企業，當中首選騰訊。

里昂：地緣政治的挑戰不會影響騰訊的國際擴張步伐

里昂引述騰訊高層指，集團仍對環球電子遊戲前景看法樂觀，相信基本科技變化加快了相關需求，尤其是CPU及互動娛樂的增長，而廣告及金融科技業務仍處於獲利初期，但騰訊的手機廣告網絡已獲得大迴響，線上財富管理及保險業務也提供重大的機遇。

里昂相信，地緣政治的挑戰不會影響騰訊的國際擴張步伐，相信騰訊會在不同國家採取不同策略，目前的調整是買入機遇，重申「買入」，看660元。

相關文章：【騰訊股價】騰訊據報選址新加坡作為亞洲區域樞紐　股價半日靠穩

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編輯：陳韻妍

香港股票 電玩手遊 騰訊控股（00700） 潛在升幅 廣告 騰訊 買入 目標價 里昂

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