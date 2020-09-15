【亞洲經濟】亞開行：亞洲經濟將出現60年來首次收縮

▲ 亞開行料中國今年經濟增長1.8%；明年經濟增長料將加速至7.7％。

亞洲開發銀行指出，受新冠病毒疫情影響，亞洲發展中經濟體將出現自1960年代初以來首次萎縮，即使增長恢復，明年的經濟產值水平仍將低於疫情大流行前的預測。

總部位於馬尼拉的亞開行週二在一份報告中稱，區內今年GDP將萎縮0.7%，低於6月份預測的增長0.1%。該行首席經濟學家澤田康幸（Yasuyuki Sawada ）表示，今年經濟萎縮將是自1962年以來的首次。

該行預測，中國今年經濟增長1.8%，與6月份的預測保持不變；預計明年經濟增長將加速至7.7%，高於此前預測的7.4%。印度因受累封鎖措施令私人支出停滯不前，預測今年印度GDP將收縮9%，遠低於6月份預測的收縮4%。菲律賓和泰國經濟預測則調低至7.3%及8%。

該行又料，發展中亞洲（不包括日本，澳洲和新西蘭）2021年經濟將反彈6.8%，部分原因是因為2020年基數低。但料明年的GDP總值水平仍低於疫情爆發之前的預測，這意味著復甦只是「局部」而不是「全部」。

澤田康幸表示，﻿新冠肺炎疫情大流行對經濟的威脅仍然很大，因為第一波疫情的延長或復燃可能會促使採取進一步的遏制措施。他指，亞洲發展中國家的經濟低迷比以往的危機更為普遍，該地區四分之三的經濟體今年料將萎縮。疫情大流行仍然是今年及明年經濟最大的風險。

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編輯：吳敏芳