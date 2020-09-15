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【防疫措施再鬆綁】政府3時半交代最新防疫措施　傳酒吧、卡啦OK重開　4人限聚令維持（不斷更新）

即市財經 15:37 2020/09/15

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消息指，政府將放寬對酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場社交距離措施。

行政長官林鄭月娥下午率領官員，交代最新社區防疫措施安排，包括下一階段限聚令、重啟部分表列處所等，新安排將於9月18日（周五）起生效。此外，林鄭月娥亦會交代普及社區檢測計劃的結果，本文將不斷更新全程以文字直播。

林鄭月娥下午3時半將聯同相關官員，就剛結束的普及社區檢測計劃以及第三輪防疫抗疫基金，召開記者會交代詳情，屆時會講述檢測計劃的後續工作，以及下一階段的社交距離限制措施。

【15：38】中央支援特區抗疫工作上，一共有3個項目，包括昨日完成的社區普及檢測計劃，她形容是前所未有、非常艱鉅的工作，並感謝參與檢測的市民及數千名工作的醫護、負責物流的同事，她又感謝由國家衛健委組成的核酸檢測團隊，一共有579人。

【15：36】她指爭取早日恢復通關，以次整體經濟活動復蘇。她指，今日記者會會交代幾樣事情，分別是：全民普及檢測計劃、最新社區距離措施、第三輪防疫抗疫基金內容及相關減租減費措施。

【15：35】林鄭月娥指，大規模全民檢測計劃都結束，大部分公共服務亦都已回復正常。她續指，自7月初新一波疫情爆發以來，首次是0宗本地確診個案，望第三波疫情受控。市民生活可以回復，而學生亦會在下周起分階段復課。

【15：34】記者會開始。

據最新消息，港府擬放寬酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場社交距離措施，意味海洋公園、迪士尼公園兩個主題公園可在周五（9月18日）重開，「四人限聚令」則料不會放寬。

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編輯：趙穎妍

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【防疫抗疫基金】林鄭月娥交代防疫抗疫基金第三輪措施（文字直播）

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