【防疫措施】政府：普及檢測計劃開支約5.3億元　周五起堂食放寬至午夜（不斷更新）

▲ 消息指，政府將放寬對酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場社交距離措施。

行政長官林鄭月娥下午率領官員，交代最新社區防疫措施安排，包括下一階段限聚令、重啟部分表列處所等，新安排將於9月18日（周五）起生效。此外，林鄭月娥亦會交代普及社區檢測計劃的結果，本文將不斷更新全程以文字直播。

【16：11】張建宗指，食環署正考慮向街市攤檔給予資助，鼓勵其採用非接觸式支付方式，減低感傳播風險。

【16：07】張建宗指保就業計劃，第一期計劃已惠及過百萬市民，其中15萬個自僱人士亦已獲一筆過資助。

至於第二期保就業，已接獲18萬份申請，15.8萬份來自僱主，政府將全速處理申請，目標今個星期內向首批合資格的申請人士發出通知。

【16：06】政務司司長張建宗表示，政府已派出2800萬個外科口罩，而鑑於疫情有可能在冬季反彈，政府本周起開始第二輪派發銅芯口罩。

【16：04】至於優先接種疫苗群組方面，參與外國經驗，主要是60歲或以上人士、安老院舍人士及醫護人士。

【16：02】新冠肺炎疫苗方面，陳肇始指港府已參與COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制），在全球搜購疫苗，機制目標2021年底前，將疫苗送抵各個參與國家或經濟體。港府亦已積極聯絡各疫苗製造商。

【15：59】陳肇始呼籲餐飲業實施嚴格的防疫措施，減低用餐時的傳播風險。食環署已加強人手去巡查諉飲處所，對違規的處所採取嚴格措施。

食環署已巡查3497間餐飲業務處所，並各53名負責人提出檢控，主要是客戶數目超出通常坐位一半、顧客在飲食以外時段未有配戴口罩。

【15：56】放寬社交距離措施方面，陳肇始指基於本港疫情持續緩和及普及計劃有助找出隱形病例，因此有條件再放寬現行防疫措施，政府將延長餐飲業處所的堂食至午夜，並放寬部分表列處所如：卡啦OK、主題公園、派對房間、夜店房間及泳池的限制。

新措施將於9月18日生效，有效期7天至9月24日。

【15：54】特定高風險人士檢測計劃，已累積檢測49.6萬個樣本，確診個案比例0.02%。

【15：52】政府又計劃擴展深喉唾液收集包計劃，由現行22間普通科門診診所，擴展至30間，9月底前擴展至40間門診診所，屆時檢測能力由目前每日約2400個，增加至每日約4,000個。

她指，累計收集的3.2萬個樣本，當中64個陽性，反映有助識別隱藏個案。

【15：50】陳肇始指，普及計劃累積已識別出32宗確診個案，當中13宗是無病徵個案。而以香港每100萬人有43萬檢測人次，較新加坡、日本、韓國以澳洲都要高。她又指，普及計劃有效幫助找到無病徵個案、掌握香港相關數據，隱形患者感染率約0.002%即每10萬人兩個受感染

【15：49】食物及衞生局局長陳肇始稱，現已完成178.3萬個檢測，發現32個陽性個案，與原有追蹤重疊個案另有5個，另外從87個緊密接觸者，發現另外5人為確診，直接、間接識別42個個案。

【15：48】政府預計，今次整個全民普及檢測計劃的開支大約5.3億元，當中約7成（3.7億元）是醫護及檢測人員的酬金。

【15：47】他表示，政府並無為檢測人數設下目標，但認為整個計劃符合政策目的，亦有成功找出隱形的帶病者。

【15：45】聶德權指，今次全民檢測計劃共有187.3萬人完成檢測，其中137.2萬人經網上登記。計劃期間，共有6500位醫護參與，第一階段共有2,300位醫護參與，第二及第三階段分別有2000位及900位醫護參與。

另有，來自75個政策局的行政支援工作人員，約有數千名退休公務員參與。亦有2000位網上預約、流程、保安等支援。

【15：42】聶德權指，全民檢測計劃147個檢測中心運作，經審視市民對服務需求後，安排128間檢測中心繼續為市民提供服務，並在第三階段安排153間檢測中心向市民提供服務。他形容，整個計劃順暢、順利完成，達到政策目的。

【15：40】公務員事務局局長聶德權交代昨日結束的全民檢測計劃成果。他指，推行計劃有3個目標，主要是找出隱形病人、在願檢盡檢的原則下提供免費檢測服務。

【15：40】政府已委聘承建商，興建負氣壓病房，已進入籌備最後階段，相信工程好快展開。她強調，今次工程不涉及如全民檢測計劃，由內地人員協助及進行。

【15：38】林鄭月娥指，中央支援特區抗疫工作上，一共有3個項目，包括昨日完成的社區普及檢測計劃，她形容是前所未有、非常艱鉅的工作，並感謝參與檢測的市民及數千名工作的醫護、負責物流的同事，她又感謝由國家衛健委組成的核酸檢測團隊，一共有579人。

【15：36】她指爭取早日恢復通關，以次整體經濟活動復蘇。她指，今日記者會會交代幾樣事情，分別是：全民普及檢測計劃、最新社區距離措施、第三輪防疫抗疫基金內容及相關減租減費措施。

【15：35】林鄭月娥指，大規模全民檢測計劃都結束，大部分公共服務亦都已回復正常。她續指，自7月初新一波疫情爆發以來，首次是0宗本地確診個案，望第三波疫情受控。市民生活可以回復，而學生亦會在下周起分階段復課。

【15：34】記者會開始。林鄭月娥、

林鄭月娥下午3時半將聯同相關官員，就剛結束的普及社區檢測計劃以及第三輪防疫抗疫基金，召開記者會交代詳情，屆時會講述檢測計劃的後續工作，以及下一階段的社交距離限制措施。

據最新消息，港府擬放寬酒吧、卡拉OK、主題公園、泳池和球場社交距離措施，意味海洋公園、迪士尼公園兩個主題公園可在周五（9月18日）重開，「四人限聚令」則料不會放寬。

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編輯：趙穎妍