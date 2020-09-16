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亞開行料亞洲經濟60年來首次收縮　中國經濟可獨善其身？

環球政經 16:12 2020/09/16

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新冠疫情衝擊亞洲多國經濟，亞洲開發銀行（ADB）周二（15日）下調今年發展中亞洲國家全年經濟增速至-0.7%，是自1962年以來首次預測負增長。今年6月時，該行曾預料亞太經濟有望增長0.1%。

根據該行發布的亞洲發展展望報告指出，疫情對於經濟的衝擊遠較預期嚴重，料約四分之三的國家年內將出現經濟收縮，包括新加坡、菲律賓、泰國等在內，料年內經濟或出現近60年來首次萎縮。不過改行預測，如疫情能夠在年底得以控制，明年經濟料將強勁反彈，實現6.8%的按年增長。

不過亞開行首席經濟學家澤田康幸亦警告稱，持續的新冠疫情可能會進一步遏制復甦，並進一步破壞需求與供應鏈，加上中美爭端令地緣政治局勢續緊張，也會衝擊經濟增長。

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中國經濟料全年增1.8%

隨著中國疫情緩解與經濟逐步復甦，分析普遍認為，中國是少數可以錄得經濟正面增長的國家之一，亞開行預測中國GDP增幅全年可錄得1.8%。

最新經數據顯示，內地8月零售銷售恢復按年增長，增0.54%，工業產值生產增長5.6%，而固定資產投資則按年增長7.6%，兩者均超出市場預期。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭就此發表評論，表達對中國債券和中國國債的看好，並預期人民幣將在經濟復甦與資本流入的支持下走強。

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編輯：李勝男

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