【退休規劃】政府年金引入視像遙距投保　過程與面對面投保相若

香港按揭證券有限公司全資擁有的香港年金公司今天宣布，已獲得保險業監管局批准，透過保險科技沙盒試行全新視像投保服務。由即日起，客戶除親臨香港年金公司外，亦可透過視像會議以遙距方式進行投保申請。

安裝指定應用程式後，客戶可透過電腦或流動設備與香港年金公司持牌代表進行視像會議，過程包括為客戶進行財務需要分析、介紹香港年金計劃及解釋其相關風險等，程序與面對面投保過程相若。

香港年金公司表示，已就此視像投保服務加強相關風險管理，包括網絡安全及客戶個人資料保護措施等。香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金公司致力提供完善的產品及投保體驗 。在新型冠狀病毒病的影響下，香港年金公司透過保險業監管局的保險科技沙盒試行全新視像投保服務，為客戶提供多一個投保渠道，讓客戶可以選擇安心遙距投保。

想預約投保的市民，可致電香港年金公司客戶服務熱線2512 5000，或到香港年金公司網站www.hkmca.hk進行預約。

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責任編輯：葉卓偉