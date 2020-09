▲ Sony計劃削減PS5產量近27%至1100萬部。(Sony官網截圖)

原定於今年年尾開售的PS5生產進度受阻,據外電報道指, Sony計劃削減PS5產量近27%至1100萬部。產量大減的主因是新機的晶片系統生產不符預期。

據外電報道,Sony在7月時,曾因新冠肺炎疫情推算產品需求高漲,而加大PS5的生產。可惜事與願違,PS5的生產受影響,包括特意為PS5設計的晶片系統(System-on-chip,簡稱SOC)生產出現問題。

SOC生產良率僅得50%,Sony唯有下調PS5的生產目標。報道又引述知情人士補充,SOC良率一直在逐步提高,惟尚未達到穩定水平。

事實上,Sony原本對於PS5的生產計畫亦是採保守態度。不過,隨著疫情爆發,Playstaion Plus的訂閱服務大受歡迎,加上遊戲《The Last of Us Part II》 及 《對馬戰鬼》的銷[情破記錄,該企對PS5的期望增加。

責任編輯:葉泳珊