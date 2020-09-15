蘋果新品發布會周三凌晨召開　郭明錤：不會有iPhone 12

蘋果秋季發布會將於本港時間周三（16日）凌晨召開，周一 (14 日) 天風證券最強蘋果分析師郭明錤稱，Apple Watch Series 6 和 iPad Air 將會面世。但 iPhone 12 有可能不會出現在是次發布會上，料 10 月中旬才能出貨。

傳為新iPad代工商 比亞迪電子破42元可追入【 下一頁 】

蘋果Tim Cook將屆退休之齡 接班人是？【 下一頁 】

根據郭明錤報告指出，新款 iPad Air 會是 Apple 第一個採用側邊 Touch ID 指紋識別的產品，與電源按鍵相整合，到明年亦會有更多的 iPad 新機型配備此功能。Apple Watch Series 6 將延續健康主題，同時新增血氧偵測功能，外觀方面則無太大比變化。

至於消費者期待已久的iPhone 12系列，外國手機平台phonearena預測iPhone 12機型均支持5G，包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。但因為供應鏈與出貨問題，今年的iPhone 12將推遲數周至10月中旬。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男