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蘋果新品發布會周三凌晨召開　郭明錤：不會有iPhone 12

環球政經 18:02 2020/09/15

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蘋果秋季發布會將於本港時間周三（16日）凌晨召開，周一 (14 日) 天風證券最強蘋果分析師郭明錤稱，Apple Watch Series 6 和 iPad Air 將會面世。但 iPhone 12 有可能不會出現在是次發布會上，料 10 月中旬才能出貨。

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根據郭明錤報告指出，新款 iPad Air 會是 Apple 第一個採用側邊 Touch ID 指紋識別的產品，與電源按鍵相整合，到明年亦會有更多的 iPad 新機型配備此功能。Apple Watch Series 6 將延續健康主題，同時新增血氧偵測功能，外觀方面則無太大比變化。

至於消費者期待已久的iPhone 12系列，外國手機平台phonearena預測iPhone 12機型均支持5G，包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。但因為供應鏈與出貨問題，今年的iPhone 12將推遲數周至10月中旬。

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編輯：李勝男

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