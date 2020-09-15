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【蘋果發佈會】科企本周輪流發布新品　Sony A7C打頭陣　Apple Event、PS5、FB VR接力（附傳聞產品圖）

即市財經 14:56 2020/09/15

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蘋果、Sony、Facebook 齊於本周發布新消費電子產品

全球疫情再轉反覆，惟在年末消費旺季前，消費科技企業也趕緊在9月公布多項新產品，Sony、蘋果（Apple，美：AAPL）、Facebook（美：FB）都在本周發布新品，包括最新公布全片幅無反相機Sony A7C，以下為各科企發布會的時間表和傳聞推出產品。

以香港時間劃分

9月15日

Sony 最新發布，全片幅無反相機Sony A7C，機身重量為509g，號稱同類產品中機身最細小。Sony A7C使用2420萬像素Exmor R CMOS，具有機身 5 級五軸防震，10fps 連拍等。

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9月16日

蘋果會在香港時間周三凌晨1時舉行蘋果發布會，傳統蘋果會在9月發布新iPhone ，惟最近一周有指蘋果發布會，僅會以Apple Watch 為主角，會在下月才正式發布首次支援5G iPhone 12。

不過，即使確實日期未定，市場預期，蘋果於今年秋季將發布多項新產品，由iPhone 12、Apple Watch、iPad Air 更新版本，也會推出全新產品蘋果品牌的頭戴式耳機和Air Tag。

【蘋果發布會】蘋果新產品登場？AirTags有何功能，詳情可看【下一頁】

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9月17日

Sony 繼本周先發布相機新品，也會在香港時間周四（17日）清晨4時，展示40分鐘PS5遊戲表現，為近年收入盈利貢獻甚佳的遊戲業務新產品預熱。

PS5晶片生產受阻，傳PlayStation 5今年產量預期削400萬部，詳情可看【下一頁

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Facebook近年收購虛擬實境（VR）硬件Oculus後，增加硬件收入，Facebook 也會在美國時間9月16日舉行線上發布會「Oculus Connect」，並料發布新VR產品Oculus Quest 2，為毋須連接電腦即可運行的Oculus Quest下一代。

據最新流出資料， Oculus Quest 2會使用VR 專用晶片高通 Snapdragon XR2，RAM 由4GB 加至6GB，儲存容量也從 128GB 增至 256GB。Oculus Quest 2 的單眼解析度也達到2K，惟確實售價待公布。

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編輯：麥德銘

美股 蘋果發佈會 Facebook（美：FB） Facebook PlayStation Apple Sony iPhone iPad Apple Watch

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