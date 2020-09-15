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【網民熱話】拆解置業概念　網民籲：不要買市區樓！

環球政經 16:19 2020/09/15

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在哪一區置業才算是最好？你心儀居住的地區又會是哪裏？有網民出帖指常常聽人說：「買樓要買真市區。」他認為此概念十分老土，又質疑香港那一區才算是「真市區」，「油尖旺？觀塘、深水步？定灣仔、西環、銅鑼灣呀？」

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他在帖文中直言：「所謂的『真市區』，你請我都唔想住。」 他認為市區的環境污染問題嚴重，空氣差，多車聲，還有光污染。每日駕駛回家、周末外出都會塞車，「望住朋友三號幹線揸車爽到爆返荃西，你仲塞緊人地已在家飲茶。」

除此之外，他又指「真市區」的衛生欠佳，有老鼠、後巷污糟，強調不明為何他人還有要在「真市區」置業的想法。「香港地全部東西南北都一個小時車程，成個香港都係『大都會區』。」他認為，置業最重要是鄰近港鐵，附近也要有大商場。有海景或開揚景就更好，空氣較好住得人，是「真住人區」。

有網民點應指，置業應要視乎自己的要求及生活圈子，「有人喜歡靜；有人喜歡落樓就咩都有。有人鍾意渣車，有人情願坐地鐵、小巴、巴士......」他認為，百貨應百客，如果人人要求一樣，不會在市區、郊區、離島、山頂都有人住。

也有人指，市區不乏旺中帶靜，還有靚環境的單位，例如九龍塘、何文田、太子道，「睇你買唔買得起啫。」

 

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責任編輯：楊子瑩

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