【公共年金】年金公司推出視像投保服務

▲ 香港年金公司推出視像投保服務，即日起客戶可透過視像會議形式投保；圖為年金公司執行董事李令翔。（資料圖片）

香港年金公司宣布，已獲保監局批准，透過保險科技沙盒試行全新的視像投保服務。即日起，客戶可透過視像會議以遙距方式投保申請。

客戶安裝指定應用程式後，便可透過電腦或流動設備 與年金公司持牌代表進行視像會議，過程包括為客戶進行財務需要分析、介紹香港年金計劃及解釋相關 風險等，有關程序與面對面投保過程相若。

香港年金公司已就此視像投保服務加強相關風險管理 包括網絡安全及客戶個人資料保護措施等。

香港年金公司執行董事李令翔表示，在疫情影響下，年金公司試行全新視像投保服務，提供多一個投保渠道，讓客戶可以選擇安心遙距投保。

有興趣投保的人士，可致電年金公司或在網站進行預約。

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編輯：趙穎妍