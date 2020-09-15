【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】法國波爾多紅酒馬拉松 美酒佳餚狂歡跑步嘉年華

還記得早幾年香港曾經舉辦啤酒跑，但因為有不少團體反對，最終大會取消向跑手提供啤酒。講到酒和跑步，自然就會想起有逾35年歷史的法國波爾多梅鐸紅酒馬拉松 (Medoc Marathon)，首十名衝線的跑手，更可獲與體重一樣的紅酒作為獎品。好杯中物的小弟兩年前有幸參加這個馬拉松，作為一星期後舉行的德國柏林馬拉松的賽前熱身。

有人說過：「要破PB(個人紀錄)，就不要報紅酒馬拉松了！」所言甚是！紅酒馬拉松沿途會經過60個酒莊、40多個美食攤位，若只為了破個人紀錄，而未能好好享受沿途的美酒佳餚和美好風光，實在太浪費。但要喝品質上乘的紅酒和美食也要有點策略，小弟對紅酒認識不多，只知道在9公里的Chateau Beychevelle及位於20多公里打後、香港人眾所周知的Chateau Mouton Rothschild及Chateau Lafite Rothschild是必嚐一口的地方，若一早用盡Quota，豈不白白浪費一嚐佳釀的機會？事實上，小弟當年跑到16公里左右，就因為未有策略性地「留前鬥後」，到後期已不想多飲，畢竟邊飲酒邊跑步，比平常跑步更為疲累。

▲ 跑到9公里的Chateau Beychevelle「龍船牌」紅酒好飲到不得了！

酒莊向跑手派發紅酒的盛況。

▲ 部分酒莊十分誇張，跑手只要打開口，想喝多少也可以。

▲ 每個酒莊皆萬人空巷，場面墟冚。

▲ 沿途景色優美怡人。

美食亦一樣，賽道前半部分都以芝士等輕食為主，至大約40公里，就有任食生蠔及牛扒攤位等著你，為拖著極疲累身軀的參賽者（包括小弟）帶來極佳的補充。所以一開始不要喝太多，跑足全程及享受全程最緊要，若一早就因跑得慢或未能完成賽事而要退出，就會錯過很多精彩環節呢！

▲ 跑到40公里就可任食波爾多生蠔！

每年紅酒馬拉松就如嘉年華一樣，大家都會盡情打扮一番，2018年當年的主題是「主題樂園(amusement park)」，所以小弟亦特地買了一套主題樂園維尼熊套裝參與當年的盛事，比賽初段在氣溫10多度以下覺得沒有太大問題，但中午氣溫上升至30多度，穿上角色扮演服裝跑馬拉松實在是「大汗疊細汗」，要捱足全程實在不容易，當日更差一點被「清道夫」掃走。大會預先講明時限為6小時30分，我當日的速度亦十分「危危乎」，最終大會疑似手鬆，將時限略為加長，最終小弟以6小時35分完成賽事，成功創下PW(個人最差馬拉松紀錄)。但當日小弟裝束與其他參賽者相比實在是「小兒科」，其他參賽者就像大型花車巡遊一樣，幾個人一隊落足心機砌成黃色小鴨及DJ 大台等，跑足42公里，單是道具相信都要預備一頭半個月！

▲ 每名參賽選手都悉心打扮一番，小弟亦不例外。

▲ 若被這「清道夫」過了頭，就要出局棄賽了！

▲ 紅酒馬拉松沿途就像花車巡遊一樣，黃色小鴨及DJ打碟應有盡有，還要跑足全程42公里，十分厲害。

跑完馬拉松，在終點更有大型美酒佳餚宴會廳，這裡啤酒任飲，可以約埋在終點等候的親朋戚友，飲飽食醉後才回家，大滿足！

▲ 跑完賽事除了有獎牌，還有大會紀念紅酒，很有紀念價值。

這個紅酒嘉年華不只比賽當日精彩，賽前賽後節目同樣豐富。賽前一日大會為了令各參賽者能夠「加碳」，補充充足的碳水化合物參賽，特別在一間著名酒莊舉行近1,500人參與的意粉盛宴(Pasta-Party)，各式各類的意粉通粉美食任食，再加上該酒莊的紅酒任飲，當晚還有勁歌熱舞及煙花大會，實在精采，還歡迎跑友的同伴或朋友參加，但要留意一點是節目差不多深夜十二時才完結，然後還要坐大會車回酒店，又耗用近一小時車程，但翌日早上五時多又要出發比賽，若不喜歡熱鬧的跑友建議不參加，但若想一嚐當地氣氛及紅酒文化則不容錯過，這個經驗實在難得。

▲ 一場來到紅酒馬拉松嘉年華，當然要作狀一下。

▲ 意粉盛宴(Pasta-Party)美食美酒豐富，像要不醉無歸，但翌日早上就要跑全馬，心情十分矛盾。

賽後一日大會亦舉辦relaxing walk活動，同樣歡迎跑友朋友參與，穿梭不同的特式酒莊，最後在一酒莊享受紅酒午宴，同樣精彩。

今年紅酒馬拉松因為疫情而要取消，改為線上跑，而明年暫定會在9月11日舉行，大約明年3月初接受報名，因為賽事限制在8,500人參加，每年都會很快爆滿，有興趣報名的跑友可以先電郵大會查詢報名事宜，小弟當年亦是這樣才知道正式報名開放一刻，不然若錯過了，亦可透過不同的海外馬拉松旅行社報名參賽。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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