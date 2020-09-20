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【山地悠遊人生@iM網欄】單車同樂好去處 全港最平單車租借

名人薈萃 08:02 2020/09/20

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最近公佈的世界最差單車徑設施排行榜，香港單車徑被列為世界最差第8位，設計者及有關部門該被打屁股。香港單車的推廣及資源一直不足，在防疫期間，市民想多做運動，單車有益身心，又可以一家同樂，為讀者介紹幾個單車遊玩的好地方。

大美督水壩

大尾篤位於船灣淡水湖旁。由大埔墟站坐75K , 275R號巴士或 20C，20R綠色專線小巴，到大美督總站或在龍尾村站下車。在汀角路「長興單車」租完單車後沿單車徑往大美督巴士站方向出發，沿途只有兩個馬路口，其餘都是單車徑，非常安全，適合親子遊。大美督水壩風景優美及有大量娛樂休憩設施， 適合一家老幼，還可以放風箏。 燒烤場前面有士多售賣食物、飲品、風爭同肥皂泡泡等。另外碼頭可以租艇仔，附近的龍尾灘可以摸蜆。

大部分人在大美督總站下車然後向汀角路方向走，沿路有多間單車鋪，其實前面三家都是同一個老闆，費用一般是每小時40元或全日90-120元。但走到最後一間叫「長興單車」，相信是全港最平的租單車店，全日才40元，不是每小時，是一整天租金， 還不需要按金，而且無論是家庭單車，兒童單車，和公路車一律40元全日，假日同價。從下午四時至七時租金更降至20元。為免被前面幾間宰割，可提前兩站在龍尾村站下車往大美督方向走的第一間。

「長興單車」營業時間：每日上午十時 至 晚上八時

地址:新界大美督龍尾長興單車(「龍尾村」巴士站落車向右步行五十米，約一分鐘)

電話: 5181 2783

石門至大圍

石門新開幕不久的帝逸酒店 （ALVA HOTEL BY ROYAL），為住客提供免費單車借用，還備有安全帽和鎖。酒店提供的單車新簇簇，從帝逸酒店出發，一直沿著城門河踩到大圍，來回約一個小時，全程平穩很悠閒。

帝逸酒店價格平實，假日房價580元，房間簡約時尚，服務周到，面向城門河，住客可以用七折優惠享用自助餐，食物水準高，是城中遊的另一佳選。

全港最靚景單車徑

西九文化區海濱長廊嘅單車徑長1.8公里，沿海旁踩單車可以欣賞到維多利亞港兩岸美景。同時又有一片大草地，環境真的好舒服，我和家人很喜歡在那裡看日落﹗除踩單車之外，很適合一家人放鬆休息和在草地野餐。西九文化區海濱長廊設有遊樂區、涼亭、緩跑徑、咖啡廳及餐館，更有小食亭和美食車，西九文化區的「公共空間」還可以免費租借木椅和野外躺椅，很方便﹗

  •  

怎樣租借 「悠遊西九單車服務」

星期二至五下午2時至晚上7時
星期六、日及公眾假期上午10時至晚上7時
星期一休息，如星期一是公眾假期照常開放
最後租車時間為下午5時30分（抗疫期間，請提前詢問有沒有提供服務）服務熱線：6182 3481，或瀏覽其社交平台

首先到海濱長廊租單車的客戶服務處登記，再以現金或八達通付款， 也可以買港幣 50 元的智能卡，收費每小時港幣 20 元。還有不同尺寸的兒童單車，提提大家，單車只可以在西九文化公園內單車徑使用。建議大家自備頭盔或在客戶服務處以港幣 15 元租借頭盔。

 

作者_山地姑娘簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘

欄名 : 山地悠遊人生

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