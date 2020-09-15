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【限聚令放寬】消息：迪士尼、海洋公園將於周五重開　食肆營業時間延至午夜

環球政經 14:52 2020/09/15

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政府將於今日（15日）下午3時30分舉行記者會交代限聚令等社交措施新安排。有本地媒體引述消息指，政府將逐部放寬社交距離，允許酒吧及卡拉OK重開，食肆營業時間延長至午夜，但就暫時不會放寬上限4人的限聚令。

《經濟日報》引述浦息指，海洋公園、香港迪士尼樂園，或於在周五（9月18日）重開。商務及經濟發展局局長邱騰華於上周表示，如果情況許可，於周五（9月18日）時，可對主題公園，會展展覽活動可以撤銷社交距離限制。如疫情持續好轉，而香港兩個主題樂園前期已做好防疫措施，如預約入場、體溫檢測，以及各類的園內活動在排隊上有社交距離安排，以至管理等。當局將繼續與衛生當局溝通及密切關注本周的疫情發展會展業重開方面，他希望如疫情受控，下一階段可取消社交距離限制，讓業界做好準備，作適當安排。　

以下為目前措施：

  • 增加餐飲業務處所內，同座一桌增至4人
  • 重開上兩階段未能重開的體育處所，讓市民大眾有更多機會做運動，以保障身心健康
  • 重開一些可減少感染機會的娛樂場所，令更多社交經濟活動得以恢復，包括遊戲機中心，所有遊樂場所，如表演場所、公眾娛樂場所、麻將天九耍樂處所，以及所有運動場所

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責任編輯：黎淑雯

海洋公園 迪士尼樂園 限聚令 餐飲 媒體 邱騰華 運動 財務自由

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