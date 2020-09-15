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【港股追蹤】濠賭股再開車 花旗麥格理意見分歧

股樓投資 14:33 2020/09/15

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澳門疫情比其他地區更早受控，上月底更已經恢復廣東省居民赴澳門的旅遊簽注。如無意外，下周三（23日）將恢復全國自由行簽註。通關時間接近十一黃金周，市場對板塊憧憬加劇，濠賭股今日繼續有資金流入，龍頭股全綫上升，以金沙中國（01928）及永利澳門（01128）走勢最好，升超過2%，銀河娛樂（00027）則升超過1%，股價突破60元大關。

據澳門媒體消息指，當地旅遊局長文綺華表示下周恢復全國自由行簽註後，加上十一國慶黃金周，相信入境旅客應較早前有改善。又提到自珠海恢復自由行簽註後，澳門入境旅客日均約9,000人次，廣東恢復自由行簽註後，入境旅客提升至日均約1.5萬人次。但認為旅客仍需時適應新出行模式，如核酸檢測、健康碼轉換等。

【港股追蹤】人幣中間價創16個月新高　內房板塊最利好，詳情請按見下頁

花旗及麥格理兩間大行，均從相關渠道得知澳門上周（7日至13日）日均賭收錄約1.14億元澳門元。但雙方對此數字的看法卻有分歧。

麥格理指出，數字顯示賭收較9月首周有所改善，其中中場復甦趨勢較明顯，貴賓廳贏率亦見增長。該行指，上周三（9日）澳門訪客量達1.64萬，是1月底以來的單日最高紀錄，預期未來數周訪客量將持續增長。預期澳門第四季賭收有望恢復50%，至日均收入錄約4億澳門元，而且這數字已屬較保守預期。對兩大行業龍頭都給予「跑贏大市」評級，金沙的目標價為42元，銀娛則為72元。

花旗報告則表示，澳門首十三天博彩收入達到13億澳門元，但上周賭收較該行原預期有所放緩，貴賓廳復甦也慢過預期，故下調對澳門9月份的賭收預測，由早前70億澳門元，大減一半至35億澳門元。

該行亦關注內地近期宣布打擊跨境博彩資金及資本外流，國家文旅部牽頭早前亦公布將建立跨境賭博旅遊目的地「黑名單」，或影響行業發展。

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記者：葉志偉

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