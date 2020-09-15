【蘋果發佈會】Apple Event舉行在即　一文看清傳聞新品

▲ iPhone 12料不會在蘋果秋季發布會（Apple Event）登場，主打將是新iPad Air及Apple Watch。

蘋果秋季發佈會（Apple Event）將於本港時間9月16日凌晨1時舉行，惟不少消息指，iPhone 12屆時不會登場，主打是新iPad Air及Apple Watch，iPhone 12則可能於10月另辦新產品發佈會。Apple Event要進來了，到底有何新品值得期待？本文將整合坊間傳聞，為你預告發佈會亮點！

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1/Apple Watch Series 6及Apple Watch SE

開發人員Guilherme Rambo在YouTube活動頁面的元數據中，發現包含字串「Series 6」，似乎暗示Apple Watch Series 5會有後續產品。而Twitter用戶「L0vetodream」早前亦曾爆料指，Apple Watch Series 6將加推新顏色，可能是對應iPhone 12 Navy Blue新色的藍色，同時有望引入快速充電功能。

新Apple Watch的關鍵賣點為血氧偵測，可偵測SPO2血氧濃度、睡眠異常和脈搏；並更關注用家的精神健康，透過內置感應器，監測和提示用家的壓力水平，能在驚恐症發作前發出預警。有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預計，Apple Watch量產出貨會在9月中旬。

另外，蘋果計劃推出一款售價更低，外觀設計形似Apple Watch 3的Apple Watch SE，提供BT和LTE版本，GPS版定價199美元（約1542港元），蜂窩版則299美元（約2317港元），料2021年3月上市。

2/新iPad Air

新iPad Air為10.8吋，預料將是蘋果第一個採用與電源按鍵整合的側邊Touch ID產品。爆料達人Evan Blass（@evleaks）指出，iPad Air 4將採用5nm A14 Bionic晶片，配備USB-C端口以取代過往Lightning接頭。有傳iPad Air 4或會加價，可能售569美元（約4410港元），比iPad Air現價499美元（約3867港元）為貴。

3/AirTags

一直只聞樓梯響的Apple AirTags，或終獲發布。爆料達人Jon Prosser指，AirTags正面將採用白色圓盤設計，背面為抛光金属，並印上Apple Logo。AirTags提供物品追蹤功能，與iPhone配對後，就可從iPhone的《Find My》App進行目標追蹤。

製作AirTags材料的中國供應商曾稱，Apple AirTags原定今年與2020年版本的iPhone SE一同發表，惟因生產線受阻，才拖延推出。

4/Apple Card

雖然蘋果Apple Card早在歐洲28個國家，以及香港、台灣、日本等市場申請商標登記，但何時引入仍是未知之數。預料蘋果今年底前，於更多國家地區推出Apple Card，詳情可能於發佈會上公布。亦有澳洲銀行僱員透露，蘋果正聯繫澳洲境內銀行單位，估計是商議Apple Card事宜。

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5/付費訂閱包Apple One

9to5Google報道，在Android版的Apple Music中找到程式碼，當中出現字串「Apple One」，料蘋果將發表「Apple One」付費訂閱服務，以拓展經常性收入，最快於10月推出。所謂「Apple One」，除包括Apple News+、Apple Arcade和Apple Music等現有服務外，還會新增付費訂閱的線上健身課程。

至於新iPhone 12系列，最快亦要等到10月上旬才發表，預計包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋 iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max等，全支援5G網絡，惟不支援較耗電的120Hz屏幕更新率。

責任編輯：姚慧儀