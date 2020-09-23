【教育積木人@iM網欄】「分數」就是尊嚴── 由 PISA結果說起        

學生最驚就是派成績表的日子，而香港的教育表現，每年也有一張成績表，就是學生能力國際評估計劃（PISA）。去年12月，香港中文大學公布2018年香港學生能力國際評估計劃的結果，震撼本港教育界。

這個全球性的評估，由經濟合作與發展組織〈OECD〉設計，從2000年開始，每三年向全世界15歲的學生進行能力評估，而去年公布的2018年的評估，就有79個國家及經濟體參與，收集了超過600,000學生樣本，絕對是一個值得參考的客觀標準，藉此比較不同國家及經濟體的教育現況。

過去香港學生在「閱讀」及「數學」能力方面，一直高踞全球三甲之列，但2018年均微跌兩位，「屈居」第四，而科學能力只能依舊維持在全球第九名。比起「排名下降」更令人擔心的是﹕與香港一海之隔，以賭博旅遊為發展主軸的澳門，居然超越香港，晉身三甲。於是本地教育界紛紛響起「不是我們退步，而是人家進步」的警號。

相比起排名，筆者更擔心的是「學生心理質素」。 在這次評估中，首次加入「成長性思維」（Growth Mindset）的問題，並要求學生就「我的智慧與我有關，是不能轉變的」的說法表達自己有多不同意。令人驚訝的是： 相比全球平均值的63%，香港只有43%學生不認同以上的說法，也即是說﹕在我們這群「成績彪炳」的年青人當中，有大約六成孩子相信：「我的智慧是不能轉變的」。這又透視甚麼？

「成長性思維」是史丹福大學的德維克教授（Carol Dweck）推廣的觀念，它代表了一種信念﹕相信通過自己努力，就可以改變基本能力。與此相反的，就是固定性思維（Fixed Mindset），也就是說﹕無論自己如何努力，也不能改變自己的能力。德維克教授曾經做過一個著名實驗： 她找來了幾百名小學生，讓他們回答10條簡單的IQ題，完成後，部分學生會獲讚「你真聰明」，而另一部分學生則獲讚「 你很努力」，隔一會，研究員再派發其他IQ題，但內容較之前艱深，你猜結果如何？ 那些獲誇讚為「聰明」的孩子，大部分都不願挑戰，選擇放棄，甚至有四成孩子向研究人員虛報更高的分數；相反，那些被認同為「努力」的孩子，卻願意繼續嘗試，向難度挑戰，表現出奮鬥精神。

如果將「成長性思維」放回香港的教育格局內，又有甚麼啟示？我們的教育改革， 培育了一群閱讀能力及數理思維不錯的孩子，但我們提供給他們的學習環境，並未能讓大部分孩子「享受學習過程」，而是「追求分數的肯定」。只有「分數」，才能讓他們有安全感去投入及參與學習活動，「分數」就是他們的「尊嚴」。如果學習活動過於困難，他們未必會立即放棄，但過程中會不斷糾纏於對自我能力的懷疑、對他人期望的擔心及不敢表露心跡的掙扎，於是，艱辛的學習是「苦」，面對自己能力感不足的沉重更是「苦上加苦」。

過去曾接觸不少成績優異的學童，部分孩子未能有效將「苦」消化，結果變成精神壓力，有些未能與家人、同學坦承相處，更甚者要靠食藥處理頭痛及各種身體敏感反應的也大有人在。反觀其他國家的學生，縱然成績未及香港，但很享受學習，從學習中會建立自信、能力感及滿足感。處身香港的教育現場，面對PISA 2018的放榜結果，無論我們的角色是老師、家長，還是普通市民，我們可做些什麼去改變？且留待專欄中繼續一起探討。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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