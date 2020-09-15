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【印度疫情】新冠肺炎患者急增 醫院氧氣供應短缺

環球社會熱點 14:22 2020/09/15

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印度疫情急劇惡化，新冠肺炎的確診病例逼近500萬大關，高居全球第二，死亡人數更超過8萬人。氧氣對於新冠肺炎患者尤其重要，由於患者急增，印度有醫院的氧氣供應短缺，連供應商也缺貨。

正常情況下，一個液態氧氣罐可用9小時，但現時6個小時便用完一個。世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）數據顯示，約有15%新冠肺炎患者需吸氧氣，部分重症患者更需呼吸機協助呼吸。

全球單日增30萬宗新冠肺炎創新高 印度升幅最大【下一頁】

印度57%人有抗體 貧民區成功達群體免疫【下一頁】

距離孟買15公里的城市皮文迪（Bhiwandi），SS Hospital醫院及研究中心氧氣供應短缺，其2個氧氣供應商亦缺貨。SS Hospital的4個液態氧氣罐中，僅2個裝滿了。在50張病床的病房，已有44名新冠肺炎患者，幾乎全滿，多人需吸入氧氣協助呼吸。

印度醫院對氧氣的需求明顯增加。根據全印度工業氣體製造商協會的數據，醫院和護理中心今個月的每日消耗氧氣量多達2700噸，對比起4月的使用量只有750噸。氧氣製造商稱，由於更多工廠重新投入生產，工業用氧氣的需求也急增。

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全印度工業氣體製造商協會主席（Saket Tikku）指出，目前生產的氧氣45%用於工業，55%用於醫院和護理中心。他補充，政府面對兩難的局面，如果減少製造工業氧氣，將損害原本已受重挫的工業；如果無法增加醫用氧氣供應，民眾生命面臨危險。

工廠將以液態氧形式運送氧氣到醫院，醫院一般會設置的大型液氧槽，為氧氣儲存及集中供應的源頭，液態氧經過處理器蒸發成氣態氧氣，供病人使用。

【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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