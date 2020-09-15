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【新冠疫苗】吸疫苗好過打疫苗？若效果一樣 可增供應

環球社會熱點 14:21 2020/09/15

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吸入式疫苗所需劑量較少，若免疫效果跟注射式疫苗效果一樣，將可增加疫苗供應。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各地專家展開疫苗競賽。分別有份研發疫苗的倫敦帝國學院和牛津大學表示，將招募30名18至55歲志願者，參加吸入式疫苗的成效測試。吸入式疫苗所需劑量較少，若免疫效果跟注射式疫苗效果一樣，將可增加疫苗供應。

【新冠疫苗】英國專家警告 明年冬季才能正式接種【下一頁】

【新冠疫苗】牛津恢復疫苗測試 「預咗有人身體不適」【下一頁】

倫敦帝國學院（Imperial College London）傳染病系高級講師Chris Chiu指出，有證據顯示，噴鼻式流感疫苗同樣可保護人們免受流感侵襲，並有助減少疾病傳播，他認為新冠肺炎疫苗也可能出現同樣情況。

這次研究將比較直接瞄準氣道的吸入式疫苗，與注射肌肉的疫苗效果是否一樣。以往研究發現，吸入式疫苗所需劑量比注射疫苗所需劑量低，若兩者效果一樣，或有助增加疫苗供應，對抗全球大流行。

【新冠疫苗】牛津疫苗再有測試者不適 發燒發冷多天【下一頁】

【新冠疫苗】世衛需要多2730億元 生產20億劑疫苗【下一頁】

倫敦帝國學院研發的疫苗，當中所含的病毒是基於新冠肺炎病毒基因排序合成的。注射後，人體細胞會複製新冠肺炎病毒上的尖刺蛋白，從而觸發人體免疫反應，防止感染。

牛津大學的疫苗則使用一種黑猩猩的感冒病毒，通過基因改造使之帶有新冠肺炎病毒上的尖刺蛋白，且無害、無法傳播。注射疫苗後，該病毒可觸發人體免疫反應，防止感染。

上周，英國有參與者在接種牛津大學疫苗後，出現嚴重神經系統症狀，與橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）相似；牛津大學一度暫停相關測試。

責任編輯：葉芷樺

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