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【科網狂潮】瑞士寶盛私銀：科技股基本面及估值仍吸引　短線波動因市場板塊輪動

即市財經 14:19 2020/09/15

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瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews認為，中美角力短期會為市場帶來波動，但長遠仍偏好中國股票市場。

科技股近日陷入震盪，瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews認為，現時科技股的情況與2000年科網泡沫並不相同，而且息口接近零水平，美國聯儲局快速收回流動性的可能性不大，相信科技股仍然吸引，但短線市場或出現由新經濟股輪動至周期股的現象。

Matthews解釋，當年的科技股欠缺盈利支撐，而且自由現金流偏低，加上五大市值科技股未來兩年市盈率逾50倍，遂導致泡沫爆破。相反，如今科技股的盈利及市場預期均不高，五大市值科技股未來兩年市盈率只有約24至25倍，自由現金流充裕，因此即使短期有調整，長線仍具結構性增長動力。

中美關係持續緊張，兩國在科技方面實施不同禁令。Matthews認為，中美角力短期會為市場帶來波動，但長遠仍偏好中國股票市場，目前的MSCI中國指數走勢，就像十年前的標普500指數般，逐漸由傳統經濟股，過渡至新經濟股。

相關文章：【科網狂潮】科技股要點撈？　滙豐劉紹文：放低高市盈率心魔

相關文章：瑞士寶盛︰港版國安法令市況短期波動 惟長遠仍看好中港股市

 

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記者：陳韻妍

香港股票 股票 新經濟 市盈率 中美關係 恒生中國企業指數 中國指數 MSCI中國指數 標準普爾500指數 中國

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