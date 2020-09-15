【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享） 環球政治 14:35 2020/09/15 分享： 美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然宣布下月離任，由於他之前曾被視為「中國老朋友」，故引起外界憂慮美國對華態度進一步惡化。不過，比起對外，布蘭斯塔德的動向更大程度是針對國內，加入總統特朗普競選團隊，替競選工程救火。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【日本新首相】菅義偉組內閣 麻生太郎料留任副首相 今日 【日本新首相】菅義偉組內閣 麻生太郎料留任副首相 【新冠藥物】潛在新藥同時用2抗體治病 英美展開試驗 今日 【新冠藥物】潛在新藥同時用2抗體治病 英美展開試驗 【美國大選】特朗普支持美軍廣告 用俄羅斯戰機相 今日 【美國大選】特朗普支持美軍廣告 用俄羅斯戰機相 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 今日 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14% 今日 【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14% 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 今日 【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 2020/09/14 【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享） 2020/09/14 【美國大選分析】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/11 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚 2020/09/11 【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚 特朗普 總統大選 政治 選舉 貿易 艾奧瓦 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入