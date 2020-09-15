【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊（訂戶專享）

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然宣布下月離任，由於他之前曾被視為「中國老朋友」，故引起外界憂慮美國對華態度進一步惡化。不過，比起對外，布蘭斯塔德的動向更大程度是針對國內，加入總統特朗普競選團隊，替競選工程救火。

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