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【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊

環球政治 14:35 2020/09/15

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美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然宣布下月離任，由於他之前曾被視為「中國老朋友」，故引起外界憂慮美國對華態度進一步惡化。不過，比起對外，布蘭斯塔德的動向更大程度是針對國內，加入總統特朗普競選團隊，替競選工程救火。

  • 駐華大使離任，惹起外界關注
  • 為特朗普助選，穩定農業州分
  • 宣揚中美貿協成果的最佳人選

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雖然美國國務卿蓬佩奧一度賣關子，但隨著美國官員周一（14日）放風披露，布蘭斯塔德今次倉卒離任，終於有了因由，就是幫助特朗普競逐連任。

那麼，特朗普如今急於讓布蘭斯塔德回歸，是否準備利用其駐華期間的工作打中國牌？未必，至少暫時不是主要目標。

擔任駐華大使之前，布蘭斯塔德是艾奧瓦州州長，而且任期之長屬當地之最，從1983年做到1999年，及後當了6年大學校長，重投政壇，再奪州長寶座，一做又7年，然後才獲特朗普看中，成為駐華大使。

從長期擔任州長可見，布蘭斯塔德在艾奧瓦州、以至在中西部（Midwest），仍擁有重大政治影響力，這對特朗普選舉工程十分重要。

特朗普上屆當選的一大重要票源，是來自農業州分，而艾奧瓦州正正是當中一員。有線新聞網絡（CNN）引述的最新民調，特朗普縱使在艾奧瓦州仍有優勢，支持度48%高於對手拜登的45%，但3個百分點幾乎不能稱為「領先」，因為調查誤差率為正負4.9個百分點。

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布蘭斯塔德加入團隊，固然是要鞏固艾奧瓦州選情，奪取當地的6張選舉人票。但特朗普同時也期望他可以協助扳平鄰近多個農業州分的劣勢，包括各握10張選舉人票的威斯康星州和明尼蘇達州，以至是密蘇里州。

參考上屆大選結果，除了明尼蘇達州，其餘3州都是由特朗普贏出，所以他自然希望可以在今屆延續勝果，只是選情反映，他確實需要多加努力。

根據CNN引述民調，特朗普在威斯康星州落後拜登5個百分點，在明尼蘇達州落後9個百分點。唯獨密蘇里州的選情算是穩下來，特朗普領先拜登8個百分點。

今時今日在農業州分拉票，特朗普陣營自然也是無可避免牽涉中國話題，離不開他的老套路，例如是成功迫使中國大量採購美國農產品。

布蘭斯塔德掛上前任美國駐華大使的頭銜，在中國前線見證中美貿易戰（雖然他基本上沒有參與其中），加上本身在區內的政治影響力，自然是替特朗普宣揚達成貿易協議政績的理想人選。

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【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚【下一頁】

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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