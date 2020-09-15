【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情

新冠肺炎期間，一向喜愛旅遊的港人也無可避免，要在家抗疫，去旅行已彷似變成遙不可及的夢想。現在流行「Staycation」（宅度假），但是想有一個好的居住地點，至少都要花上數千元加上一來一回十分折騰，屋主門又會否考慮自己打造一個具異國風情的居所，這樣日日也可以「Staycation」。有80後夫婦就擲逾50萬，把30年樓齡的600多平方呎舊單位由三房變四房，又善用橙黃色打造成南美風居所。

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Cathy夫婦以約830萬元購入實呎637平方呎，今年4月尾時收樓，在5月時聘請室內設計公司並花約3個月時間完成。住房內原有三房兩廁，裝修後變為四房兩廁及設有開放式廚房，整個工程幾乎是全爆。她提到由於三房單位變成四房，均設有窗台，其中一間為子母房。為了增加房內的空間，Cathy又把走廊稍為收窄，但闊度仍可搬到傢俬。此外，為了提高儲物空暑，房內都設有地台。裝修後，頭房為50呎（窗台為6呎）、工人房為46呎（窗台為4呎）、雙人房為60呎(窗台為16呎)、主人房為100呎(窗台為23呎)。

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如果是自己一個人居住，當然可以單純按照自己的意思去設計，但若是與另一半及小孩就要互相協調。Cathy笑稱曾到古巴旅遊，十分喜歡當地常用的鮮豔顏色，但另一半就對太複雜的設計較為抗拒，所以整個居所看起來難免會有一點格格不入。「佢好怕啲嘢花碌碌，所以我唔可以太過份。」她就指，在整個裝修工程中，丈夫負責留意間隔和擺位，以至水電安排，而自己則負責用色和選料。

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雖不能把整間房子佈置成自己的「理想型」，但屋內的一些部分，以至廁所，都呈現出Cathy的構思。在主廁的工程不計潔具與浴屏約為2萬元，Cathy另外花費約884元在香港購買西班牙花磚，舖在地板上；又在外國網站花了約5818元購買人手製的洗手盤放置在主廁。近年裝修，有很多住戶都會選擇在淘寶上購買地板材料，而Cathy就選擇在港購買。「我想見到實物穩陣啲，因為畢竟用好多年，同埋喺地舖我可以即場拼下啱唔啱。」

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為了方面可以即時照顧小朋友，所以Cathy便要求設計帥設置開放式廚房。由於開放式廚房的檯面較大，方便放置林林總總的食材煮食，而廚房內則採用嵌入式焗爐。Cathy就指，看見朋友在外國網站買嵌入式焗爐價格較便宜，後來她找到香港公司可直接進口，有一年保養，價錢相宜，所以便用1.6萬元購入。「喺開放式（廚房）整麵包，方便我見到個仔同老公睇電視，都講到嘢。」

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裝修居所已使了一筆錢，選購傢俱時，Cathy也有自己的省錢方法除了會在實體店及網上格價，她也會利用一些飾物裝飾，如黃銅層架、掛衣勾等實用小物。她又提醒，如在外國網站購物，貨物或受疫情影響，延長送貨時間，還有寄失風險。「我有幾個櫃門手抽依家都未到。 」

項目收費（不包材料、代買項目費用） 工程保險：約4500元 打拆及間牆連清走廢料：約3.78萬元 木工及傢俬地台訂造：約21.5萬元 泥水防漏及鋁天花：約14.7萬元 水電工程：約9.4萬元 油漆：約5.4萬元 西班牙花磚：52元X17件 嵌入式焗爐：1.6萬元 Jeffbrownpottery 人手製洗手盤：5818元

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