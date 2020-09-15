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【品牌聯乘】花旗夥HKTaxi　信用卡積分兌換Taxi Dollars支付車費

商業 14:54 2020/09/15

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Citi認可信用卡客戶可於HKTaxi，直接將信用卡積分兌換成Taxi Dollars，於支付車費時使用。(花旗銀行提供圖片)

花旗銀行與HKTaxi合作，推出積分兌換API計劃。花旗銀行積分兌換功能與HKTaxi整合後，Citi認可信用卡客戶可於HKTaxi，直接將信用卡積分兌換成Taxi Dollars，於支付車費時使用。客戶亦可選擇一鍵轉贈Taxi Dollars予親朋戚友，不論他們是否信用卡持有人皆可使用。

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此外，由即日至11月15日，Citi認可信用卡客戶於HKTaxi成功將信用卡積分兌換成指定Taxi Dollars，可享高達1,000元HKTaxi優惠券。

享高達1,000元HKTaxi優惠券。(花旗銀行提供圖片)

由即日至10月31日更有雙重「月月賞」乘車優惠，憑Citi認可信用卡於HKTaxi透過憑分消費抵銷50元或以上車費，即可賺取25元HKTaxi優惠券一張，每月可賺取合共6張，高達150元HKTaxi優惠券。另憑Citi指定信用卡於HKTaxi繳付每兩程車費，即可賺取40元HKTaxi優惠券一張，每月可賺取合共3張，高達120元HKTaxi優惠券。於11月1日前，用Citi Mastercard支付車費更可享額外6% Taxi Dollars回贈。

透過以下簡單步驟即可進行積分兌換：
1.  登入HKTaxi，並登記Citi認可信用卡為付款方法；
2. 在「付款方式」一欄選擇「Points $ Conversion」；
3. 確認所揀選的Citi信用卡最後四位數字，以及於Citi已登記的電話號碼進行身份認證
4. 輸入一次性密碼進行身份認證；
5. 選擇想要兌換的Taxi Dollars；
6. 於兌換成功後會收到確認通知，您可以立即使用Taxi Dollars，或可揀選「送贈予其他人」選項轉贈Taxi Dollars

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責任編輯：朱悅瀅

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