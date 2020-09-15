【李嘉誠基金會】幼吾幼慈善基金獲崇德社捐贈電子學習設備　助基層家庭解困

▲ 幼吾幼慈善基金成立的「333小老師培訓計劃」，獲香港崇德社Project ABC捐贈電子學習設備。

由李嘉誠基金會、綿德社利有限公司、陳坤標紀念基金等擔任董事的幼吾幼慈善基金成立的「333小老師培訓計劃」，獲香港崇德社Project ABC捐贈電子學習設備，解決基層家庭燃眉之急。

幼吾幼慈善基金主席莊學熹表示，自今年年初，新型冠狀病毒疫情反覆導致學校停課，透過電子平台學習已成為大趨勢，但本港不少基層家庭的學生，因缺乏電子學習資源而令學習進度落後。

他指，剛過去的學年，「333計劃」的846名學生中，只有27%的學生擁有個人電子學習設備，感謝香港崇德社及中移動香港在新學年初捐贈電子學習配套資源，包括平板電腦、Wifi蛋及網絡數據卡，解決了基層家庭的燃眉之急，超過190名小學生及家庭受惠。

幼吾幼慈善基金重點項目「333計劃」自2011年起提供優質課後全人教育及專業支援予基層家庭及兒童。

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編輯：陳韻妍