【網絡安全】Razer服務器配置錯誤　洩10萬消費者資料

▲ 近日Razar被爆出，其網站於上月18日，曾公開了超過10萬名消費者的個人資料，引起外界關注。

電競品牌Razer在電競及遊戲界幾乎無人不識，其品牌的滑鼠與鍵盤更受不少機迷喜愛。惟近日Razar被爆出，Razer服務器配置疑出現錯誤，其網站於上月18日，曾公開了超過10萬名消費者的個人資料，引起外界關注。

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據外國科技網站The Verge報道指，網絡安全研究員Volodymyr Diachenko日前在Twitter上踢爆，Razer網站於8月18日公開了逾10萬名消費者的個人資料。雖然不包括信用卡付款資訊，但網上商店的訂單記錄全被意外曝光，當中包括：消費者的電子郵件、郵寄地址、訂購的產品類型、及電話號碼等的個人資訊。

Volodymyr Diachenko透露，他在三週內已與多次接觸Razer，而Razer也承認服務器配置錯誤而出現相關問題。Razer也多次強調，沒有其它敏感數據如付款方式被洩露，而且已於9月9日修復問題。

Razer表示，任何有疑問的客戶，都可以透過DPO@razer.com與該企人員聯繫，並警惕用戶小心洩漏了的資料被用於網絡釣魚活動，建議用家妥善保管網上密碼。

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責任編輯：曾曉汶