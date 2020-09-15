【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家

▲ 焦急水獺遊戲有限公司創辦人劉嘉承，於2017年在本地創辦遊戲製作公司，近年推出一款手遊，成功吸引歐、美、日等地玩家，打入海外市場。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情之下，遊戲產業迎來新商機，不少遊戲開發商都希望從中分一杯羹。本地初創焦急水獺遊戲有限公司，憑着一款手遊吸引歐、美、日等地玩家，成功打入海外市場。目前遊戲下載量達到80萬次，更為公司帶來7位數字收益。

其公司創辦人劉嘉承（Philip）坦言，自己沒有科技及視覺設計的背景，但對遊戲行業極感興趣，他自英國畢業回港後，便到哥哥創立的遊戲公司幫忙，2017年他決定投入7位數字，自行創辦遊戲製作公司。

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《滾動尼馬》試水溫 憑創意跑出

「遊戲行業賺錢不易，不可能推出第一款遊戲就會有收入。」Philip表示，公司成立初期曾推出數款手機遊戲，但只抱着嘗試的心態「試水溫」。

直至2018年推出的《滾動尼馬》手遊意外爆紅，成功吸引全球各地玩家，一度登上手機遊戲排行榜。他坦言，遊戲玩法十分簡單，只用數日時間便能完成製作。遊戲以巴西足球員尼馬作為設計靈感，因極具創意及娛樂性而受市場歡迎。他指，遊戲大熱的原因完全是因為「食正」當時的話題熱潮，即使沒有作任何廣告宣傳，已吸納眾多玩家，「很多人純粹覺得這款遊戲很搞笑，所以會向身邊的人分享。」

近年，公司推出《太空農夫（Idle Space Farmer）》休閒類手遊，該遊戲結合太空、打怪獸等元素，玩家可以在不同星球興建怪物農場，在遊戲升級及開發。目前遊戲下載量已達到80萬次，每日活躍人數約為1萬，其玩家主要集中在歐美及日本等地區。

▲ 其公司推出的《太空農夫》手遊，團隊共花費4個月時間製作而成，目前下載量達80萬次，擁有大量歐美玩家。（受訪者提供圖片）

《太空農夫》課金支出 錄15%增幅

他透露，《太空農夫》的開發成本約為150萬元，推出不足兩年，目前遊戲收益已達至500萬元。Philip透露，目前遊戲廣告收入達6成，而應用內付費（in-app purchase）收入比例佔4成。疫情爆發期間，玩手遊的人數大幅增長，玩家在遊戲中付費的金額亦因而上升。他表示，疫情期間《太空農夫》玩家在遊戲課金的支出，更錄得約15%增幅。

對於不少遊戲初創而言，宣傳方面最為困難，更需要花費不少支出成本。Philip建議，遊戲開發商可因應市場及玩家需求設計，另外可透過獲得Google、Apple遊戲排行榜推薦等來吸納玩家。

《男兒當入樽》手遊 港台大熱

疫情期間，電子遊戲產業發展迅速，現時市場上每日有數百款新遊戲推出，要在芸芸遊戲中突圍而出，遊戲開發商宜緊貼時勢潮流來設計遊戲。

Philip認為，港人較喜歡大型遊戲開發商設計的遊戲，另外IP遊戲亦易受大眾歡迎。他舉例，早前市場上推出的《灌籃高手SLAM DUNK》手遊，根據著名漫畫《男兒當入樽》改編而成，就成功在遊戲市場跑出，吸引不少本地及台灣玩家下載。

Philip又表示，遊戲一旦推出市場後，會觀察玩家反應並迅速行動。若遊戲不受歡迎，他稱會盡快投入製作下一款遊戲。他認為，若遊戲本身並不吸引玩家，無論如何改良都難以成功。「當然有公司會選擇繼續設計改良，但同時是一個冒險的行為。」

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記者：李寶如