  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 14:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【本地薑】港產手遊衝出國際　吸歐美日玩家

商業 13:30 2020/09/15

分享：

焦急水獺遊戲有限公司創辦人劉嘉承，於2017年在本地創辦遊戲製作公司，近年推出一款手遊，成功吸引歐、美、日等地玩家，打入海外市場。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情之下，遊戲產業迎來新商機，不少遊戲開發商都希望從中分一杯羹。本地初創焦急水獺遊戲有限公司，憑着一款手遊吸引歐、美、日等地玩家，成功打入海外市場。目前遊戲下載量達到80萬次，更為公司帶來7位數字收益。

其公司創辦人劉嘉承（Philip）坦言，自己沒有科技及視覺設計的背景，但對遊戲行業極感興趣，他自英國畢業回港後，便到哥哥創立的遊戲公司幫忙，2017年他決定投入7位數字，自行創辦遊戲製作公司。

＜＜【疫市營商】Switch熱銷再增產至3,000萬部　香港價格會否下降？

＜＜【疫市營商】港商打入內地電商市場　專家：宜比較平台特點

《滾動尼馬》試水溫　憑創意跑出

「遊戲行業賺錢不易，不可能推出第一款遊戲就會有收入。」Philip表示，公司成立初期曾推出數款手機遊戲，但只抱着嘗試的心態「試水溫」。

直至2018年推出的《滾動尼馬》手遊意外爆紅，成功吸引全球各地玩家，一度登上手機遊戲排行榜。他坦言，遊戲玩法十分簡單，只用數日時間便能完成製作。遊戲以巴西足球員尼馬作為設計靈感，因極具創意及娛樂性而受市場歡迎。他指，遊戲大熱的原因完全是因為「食正」當時的話題熱潮，即使沒有作任何廣告宣傳，已吸納眾多玩家，「很多人純粹覺得這款遊戲很搞笑，所以會向身邊的人分享。」

近年，公司推出《太空農夫（Idle Space Farmer）》休閒類手遊，該遊戲結合太空、打怪獸等元素，玩家可以在不同星球興建怪物農場，在遊戲升級及開發。目前遊戲下載量已達到80萬次，每日活躍人數約為1萬，其玩家主要集中在歐美及日本等地區。

其公司推出的《太空農夫》手遊，團隊共花費4個月時間製作而成，目前下載量達80萬次，擁有大量歐美玩家。（受訪者提供圖片）

《太空農夫》課金支出　錄15%增幅

他透露，《太空農夫》的開發成本約為150萬元，推出不足兩年，目前遊戲收益已達至500萬元。Philip透露，目前遊戲廣告收入達6成，而應用內付費（in-app purchase）收入比例佔4成。疫情爆發期間，玩手遊的人數大幅增長，玩家在遊戲中付費的金額亦因而上升。他表示，疫情期間《太空農夫》玩家在遊戲課金的支出，更錄得約15%增幅。

對於不少遊戲初創而言，宣傳方面最為困難，更需要花費不少支出成本。Philip建議，遊戲開發商可因應市場及玩家需求設計，另外可透過獲得Google、Apple遊戲排行榜推薦等來吸納玩家。

《男兒當入樽》手遊　港台大熱

疫情期間，電子遊戲產業發展迅速，現時市場上每日有數百款新遊戲推出，要在芸芸遊戲中突圍而出，遊戲開發商宜緊貼時勢潮流來設計遊戲。

Philip認為，港人較喜歡大型遊戲開發商設計的遊戲，另外IP遊戲亦易受大眾歡迎。他舉例，早前市場上推出的《灌籃高手SLAM DUNK》手遊，根據著名漫畫《男兒當入樽》改編而成，就成功在遊戲市場跑出，吸引不少本地及台灣玩家下載。

Philip又表示，遊戲一旦推出市場後，會觀察玩家反應並迅速行動。若遊戲不受歡迎，他稱會盡快投入製作下一款遊戲。他認為，若遊戲本身並不吸引玩家，無論如何改良都難以成功。「當然有公司會選擇繼續設計改良，但同時是一個冒險的行為。」

＜＜【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大

＜＜【疫市營商】本地時裝設計業救亡　疫境下覓求存良方

記者：李寶如

相關文章

【疫市營商】港商打入內地電商市場　專家：宜比較平台特點
2020/09/12
【疫市營商】港商打入內地電商市場　專家：宜比較平台特點
【網購商機】Alfred智能櫃曾獲內地資金注資　強調「港企」身份紮根香港
2020/09/11
【網購商機】Alfred智能櫃曾獲內地資金注資　強調「港企」身份紮根香港
【疫市營商】90後市場策劃公司　藉設計思維吸客
2020/09/03
【疫市營商】90後市場策劃公司　藉設計思維吸客
【疫市營商】居家防疫依賴網購　初創Spread-it轉型直播平台
2020/08/27
【疫市營商】居家防疫依賴網購　初創Spread-it轉型直播平台
創業 廣告 電玩手遊 設計 廣告 巴西 台灣 農場 Google Apple

下一篇文章

【品牌聯乘】雅虎香港夥CSL推Yahoo 5G SIM卡　免費享30天80GB 5G本地流動數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
《TENET天能》票房不似預期　華納兄弟即延《神奇女俠1984》上映
【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿　1晚連餐飲2,950元起
【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿　1晚連餐飲2,950元起
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境
【航空業自救】新加坡航空擬推「偽出國」旅程　改善經營困境
【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
【限聚令放寬】海港城周末人流暢旺　日均近18萬人次
【保就業計劃】第二期已截止申請　收到近16萬僱主申請
【保就業計劃】第二期已截止申請　收到近16萬僱主申請
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）
【月餅優惠】大班網店冰皮月餅優惠　百佳購冰皮月餅買1送1（附優惠碼）