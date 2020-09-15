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【消委會測試】空氣淨化機除菌率只達7成　或有機會製造二次污染

環球政經 14:56 2020/09/15

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新冠肺炎疫情持續，冬季流感高峯期將至，消費者也開始購入各式各樣的空氣淨化或除菌產品，近日最熱門的一定是可掛頸的隨身負離子空氣淨化機。消委會從市面購買了10款較常見的隨身負離子空氣淨化機，售價由598元至1,698元不等測試其臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及除PM2.5能力。測試結果以５分為最高分，但當中只有兩款樣本表現最好分別獲得３分，另外八款樣本只取得2.5分或以下

在是次測試中，表現最好的mamaion ION-LPS1200（$698）及雅達瑪AirTamer A310（$108），其除菌率都不足八成。消委會指隨身負離子空氣淨化機是依靠產生負離子，令附近污染物沉降，或依附在物件表面，從而達至空氣淨化效果。消委會又測試隨身負離子空氣淨化機30厘米以外的負離子濃度，結果濃求最高的樣本及最低樣本表現相差達330倍，參差甚高。當中，「KB」、「Jewelion」及「infoThink」量得的負離子濃度較低，分別為每立方厘米約2,000個及3,000個。而Mobework V2 Pro (MW-PA009)量得的負離子濃度較高，為每立方厘米約660,000個。

消委會又把樣本放置在PM2.5的3立方米密封空間內，過了30分鐘後，有6款去除率低於5%，即使放置兩小時，去除率也不足一成半。消委會提醒，雖然這類產品產生負離子，令附近污染物沉降，但隨空氣流動令污染重重返空氣中出現二次污染，如帶有細菌或病毒的污染物依附在物件上，接觸者及後再觸摸口、鼻或眼，或有可能因此受到感染。

品牌及型號 售價 測試總評分（滿分為５分） 產地
mamaion ION-LPS1200 $698 3分 日本
雅達瑪AirTamer A310 $1080 3分 中國
Mobework V2 Pro MW-PA009 $798 2.5分 中國
Almond Defends AP-7070 $598 2分 中國
ionie HL-9000 $1698 1.5分 韓國
Trustlex IONION MX $1380 1.5分 日本
Ionizo Dust Monitoring Ionic Air Purifier $780 1.5分 中國
KB Air Mask $1180 1.5分 日本
Jewelion Ion Mask $1599 1.5分 日本
infoThink iAnion-100 $899 1.5分 台灣

 

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責任編輯：黎淑雯

 

 

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