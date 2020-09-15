▲ 【新冠藥物】潛在新藥同時用2抗體治病 英美展開試驗

生物科技公司再生元製藥（Regeneron）研發的新冠肺炎藥物，在英國展開試驗。該藥物是由兩種人體抗體研發出來，作為「雞尾酒」療法。專家指出，雖然類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）可拯救8分1重症患者的生命，但死亡率仍太高，須繼續研發新藥物。

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Regeneron的實驗藥物REGN-COV2與地塞米松不同，被視為專為新冠肺炎研發的藥物，成功通過動物試驗和第一階段的安全試驗，目前在美國展開最後試驗。

在英國國民保健署（NHS）醫院中，參加試驗的重症患者將隨機獲派REGN-COV2。Regeneron此前曾利用相關技術，開發用於伊波拉病毒的藥物。

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牛津大學新興傳染病和全球衛生教授、該試驗的首席研究員（Peter Horby）霍比表示，地塞米松的確可治療新冠肺炎，但患者的死亡率仍然很高，故必須繼續研發其他藥物。他期待REGN-COV2在大規模試驗中，獲證實是安全的。

疫情爆發後，各國埋首研發不同藥物治療疫症。3月起開始運作的國際臨床試驗組織「The Recovery Trial」，旨於尋找潛在藥物，包括REGN-COV2，並協助其展開快速測試。

REGN-COV2試驗的副首席研究員、流行病學教授朗德雷（Martin Landray）稱，到目前為止，研究員一直在研究有沒有現成藥物可重新應用治療新冠肺炎，但目前出現了這款新的潛在藥物，對此已感到興奮不已，將評估藥物對患者的治療效果。

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責任編輯：鄧燕君