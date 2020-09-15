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【品牌聯乘】雅虎香港夥CSL推Yahoo 5G SIM卡　免費享30天80GB 5G本地流動數據

商業 12:53 2020/09/15

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雅虎香港與CSL Mobile聯手推出首張Yahoo 5G SIM卡，每個Yahoo的用戶可以免費登記5G電話SIM卡，可獲30天80GB 5G本地流動數據。(梁巧恩攝)

Verizon Media今天啟動雅虎25週年「過去現，在未來」5G活動，宣布雅虎香港與CSL Mobile正式成為5G合作夥伴，聯手推出首張Yahoo 5G SIM卡。每個Yahoo的用戶可以免費登記5G電話SIM卡，可獲80GB 5G本地流動數據，畫享30天免費5G體驗，兼賺取1,800 YPoints。

【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148

【5G網絡】5G速度「虛有其表」？美媒揭網速竟比4G慢

Verizon Media早前進行了一項市場調查，有超過1萬名受訪者參與。78％的受訪者認為5G將能支援極速的網絡速度，超過50％的受訪者認為5G將會對我們的生活帶來影響，有23％更非常期待5G能帶來更高質的AR / VR體驗。

Verizon Media國際事業董事總經理鄒開蓮表示，全球大流行的影響下，除了用戶的網絡消費行為外，媒體消費習慣亦急速改變，加上網絡上假新聞和錯誤資訊充斥，用戶希望可以透過可信賴︴專業的媒體渠道獲取內容資訊。從數據顯示，Verizon Media旗下的雅虎新聞及HuffPost網站的讀者人數急劇上升，錄得雙位數的大幅增長，這項變化的背後對品牌亦有著相當的意義。

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責任編輯：朱悅瀅

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