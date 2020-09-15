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【美國大選】特朗普支持美軍廣告 用俄羅斯戰機相

環球社會熱點 12:50 2020/09/15

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特朗普競選團隊旗下的特朗普讓美國再次偉大委員會（Trump Make America Great Again Committee）最新刊登一款平面廣告，呼籲民眾支持美軍，卻旋即被發現，廣告中的戰機使用俄羅斯軍機圖片，引起關注。

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出事廣告中，顯示三名軍人的剪影，上空有戰機飛過，有份為美國空軍設計F-16及A-10戰機的武器專家Pierre Sprey表示，很高興見到支持美軍的海報，但指出廣告中的戰機，肯定是俄羅斯的米格-29（MiG-29）戰鬥機。

俄羅斯智庫戰略及技術研究中心（Centre for Analysis of Strategies and Technologies）主任Ruslan Pukhov亦確認，廣告用的是米格-29戰機，並特別指出，士兵手上拿着的，是AK-74突擊步槍。AK-74由蘇聯所研發，至今仍是很多前蘇聯成員國的制式步槍。

該廣告所用的圖片是來自Shutterstock.com的資料圖片，網站描述未有提及戰機及槍械型號。特朗普競選辦未有回應查詢。

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美國政客擺類似烏龍是十分常見，屬共和黨的佛羅里達州眾議員Brian Mast，曾在美國陸軍服役，亦搞錯軍艦型號，去年10日曾在twitter發布俄羅斯彼得大帝號（Pyotr Velikiy）的圖片，稱「祝美國海軍生日快樂，致保護我們海域的服役男女，謝謝」，帖文很快被刪除。

責任編輯：林建忠

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