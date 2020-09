【美國大選】特朗普支持美軍廣告 用俄羅斯戰機相

特朗普競選團隊旗下的特朗普讓美國再次偉大委員會(Trump Make America Great Again Committee)最新刊登一款平面廣告,呼籲民眾支持美軍,卻旋即被發現,廣告中的戰機使用俄羅斯軍機圖片,引起關注。

出事廣告中,顯示三名軍人的剪影,上空有戰機飛過,有份為美國空軍設計F-16及A-10戰機的武器專家Pierre Sprey表示,很高興見到支持美軍的海報,但指出廣告中的戰機,肯定是俄羅斯的米格-29(MiG-29)戰鬥機。

俄羅斯智庫戰略及技術研究中心(Centre for Analysis of Strategies and Technologies)主任Ruslan Pukhov亦確認,廣告用的是米格-29戰機,並特別指出,士兵手上拿着的,是AK-74突擊步槍。AK-74由蘇聯所研發,至今仍是很多前蘇聯成員國的制式步槍。

該廣告所用的圖片是來自Shutterstock.com的資料圖片,網站描述未有提及戰機及槍械型號。特朗普競選辦未有回應查詢。

美國政客擺類似烏龍是十分常見,屬共和黨的佛羅里達州眾議員Brian Mast,曾在美國陸軍服役,亦搞錯軍艦型號,去年10日曾在twitter發布俄羅斯彼得大帝號(Pyotr Velikiy)的圖片,稱「祝美國海軍生日快樂,致保護我們海域的服役男女,謝謝」,帖文很快被刪除。

