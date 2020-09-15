Google月底發布會　Pixel 5及Chromecast登場

▲ Google預告發布會登場的Pixel 5和Pixel 4a將支援5G。

繼蘋果（Apple）及三星（Samsung）先後宣布將在本月舉行發布會，另一科技巨頭Google也不甘落後，昨（14日）宣布將在太平洋時間9月30日上午11時，即香港時間10月1日凌晨2點，舉行線上發布會，並透露屆時新手機Pixel 5及Chromecast等產品將會登場。

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Google在官網發布邀請函，指該企將於太平洋時間9月30日上午11時舉行全新發布會，並強調會帶來「新的Chromecast、新的智能喇叭和新的Pixel手機」。同時，Google也預告發布會登場的Pixel 5和Pixel 4a將支援5G。至於價格方面，有傳Pixel 4a 5G的價格為499美元（約3867港元），而Pixel 5的售價則要699美元（約5417港元）。

▲ Google宣布將在太平洋時間9月30日上午11時，即香港時間10月1日凌晨2點，舉行線上發布會。（Google官網圖片）

此外，有傳是次推出的Android TV裝置，將會以「Google Chromecast with Google TV」名字登場。Android Police的 Artem Russakovskii日前在美國零售商Target，發現新Chromecast的資訊及價錢。當中包括新Chromecast的顏色，分別有：白、橙、藍三色，定價為50美元（約387港元）。

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責任編輯：曾曉汶