【居屋2020】新一期居屋最終以市值六折出售 較原先平均售價再低約5%

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房委會今日（15日）宣布，新一期居屋（居屋2020）推售的新建單位和重售單位的最終折扣率為評定市值折減40%，即以評定市值六折出售。房委會發言人表示，資助房屋小組委員會在今年6月22日的會議上通過，平均售價臨時定於評定市值折減37%，並同時通過，作為一次性措施，會以今年4-6月非業主住戶每月入息中位數決定最終售價，藉以反映新冠肺炎疫情期間經濟形勢的急速變化。
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根據政府統計處提供的最新資料，今年4至6月非業主住戶每月入息中位數，相比同年1至3月的數字下調約5%，因此「居屋2020」的最終折扣率訂定為評定市值折減40%。最終平均售價相比臨時平均售價下調了約5%。
根據最終折扣率計算，最新的居屋定價如下：
|屋苑地址
|伙數
|單位面積
|售價
|預計入伙期
|火炭彩禾苑
|806伙（1座）
|393至613平方呎
|241萬至465萬
|2020年第4季
|粉嶺山麗苑
|3,222伙（6座）
|277至451平方呎
|117萬至259萬
|2021年第3季
|馬鞍山錦駿苑
|2069伙（5座）
|311至494平方呎
|189萬至387萬
|2022年第4季
|鑽石山啟翔苑
|940伙（2座）
|294至501平方呎
|218萬至489萬元
|2023年第2季
資料來源：房委會
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今期推售的四個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙，創21年來推售最多單位的一次，單位面積由277至613平方呎，其中粉嶺皇后山山麗苑最平，售價由117萬元起，至於鑽石山啟翔苑的樓價最高，樓價介乎218萬至489萬元。。此外，18個於「居屋2018」出售，其後因買賣協議撤銷而收回的單位，以及如在截至「居屋2020」選樓日期開始約一個月前，尚有額外因買賣協議撤銷而收回的「居屋2018」及「居屋2019」單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。
房委會發言人提醒，「居屋2020」申請期於9月10日開始接受申請，至10月7日止，為期4周。居屋2020預計於明年1月攪珠，暫訂於明年6月開始揀樓。
居屋申請網址連結：
https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/tc/index.html
網上申請示範短片：
https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/video/HongKongHousingAuthority-tc.html
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記者：陳詠妍