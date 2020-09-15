【居屋2020】新一期居屋最終以市值六折出售 較原先平均售價再低約5%

房委會今日（15日）宣布，新一期居屋（居屋2020）推售的新建單位和重售單位的最終折扣率為評定市值折減40%，即以評定市值六折出售。房委會發言人表示，資助房屋小組委員會在今年6月22日的會議上通過，平均售價臨時定於評定市值折減37%，並同時通過，作為一次性措施，會以今年4-6月非業主住戶每月入息中位數決定最終售價，藉以反映新冠肺炎疫情期間經濟形勢的急速變化。

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格 申請日期、費用、資格一文看清，了解按【下一頁】



根據政府統計處提供的最新資料，今年4至6月非業主住戶每月入息中位數，相比同年1至3月的數字下調約5%，因此「居屋2020」的最終折扣率訂定為評定市值折減40%。最終平均售價相比臨時平均售價下調了約5%。

根據最終折扣率計算，最新的居屋定價如下：

屋苑地址 伙數 單位面積 售價 預計入伙期 火炭彩禾苑 806伙（1座） 393至613平方呎 241萬至465萬 2020年第4季 粉嶺山麗苑 3,222伙（6座） 277至451平方呎 117萬至259萬 2021年第3季 馬鞍山錦駿苑 2069伙（5座） 311至494平方呎 189萬至387萬 2022年第4季 鑽石山啟翔苑 940伙（2座） 294至501平方呎 218萬至489萬元 2023年第2季

資料來源：房委會

【居屋2020】有片睇！ 四大屋苑實地考察，了解按【下一頁】

【居屋2020】啟翔苑近港鐵站山麗苑擁山景 四大屋苑周邊配套一覽，了解按【下一頁】

【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷，了解按【下一頁】

【居屋2020】唯一巿區盤、港鐵站旁 鑽石山啟翔苑3個你要知的缺點鐘附實地考察、戶型)，了解按【下一頁】



今期推售的四個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙，創21年來推售最多單位的一次，單位面積由277至613平方呎，其中粉嶺皇后山山麗苑最平，售價由117萬元起，至於鑽石山啟翔苑的樓價最高，樓價介乎218萬至489萬元。。此外，18個於「居屋2018」出售，其後因買賣協議撤銷而收回的單位，以及如在截至「居屋2020」選樓日期開始約一個月前，尚有額外因買賣協議撤銷而收回的「居屋2018」及「居屋2019」單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。



房委會發言人提醒，「居屋2020」申請期於9月10日開始接受申請，至10月7日止，為期4周。居屋2020預計於明年1月攪珠，暫訂於明年6月開始揀樓。

居屋申請網址連結：

https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/tc/index.html

網上申請示範短片：

https://hos.housingauthority.gov.hk/mini-site/hos2020/video/HongKongHousingAuthority-tc.html

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍