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【美國大選分析】加州山火罪在管理 特朗普並非無道理

環球社會熱點 12:36 2020/09/15

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美國加州山火近年頻繁出現，規模更一次大於一次，加州當局至今仍是無力防範。事件如今成為11月總統大選的新一個爭議題目，共和黨總統特朗普早於2018年已經一再斥責當局管理不善，以致山火一再發生，而翻查過往對抗山火紀錄，特朗普言論亦非毫無道理。

【美國大選】特朗普：山火是管理不善 與氣候變化無關【下一頁】

【美國山火】西岸山火致33人死 焚毀面積等同新澤西州【下一頁】

【以下為2018年11月本欄分析】

特朗普早前斥責管理不善的言論一出，惹來坊間以至主流傳媒隨即反彈，大舉反駁「特朗普錯了」、「不存在管理不善」等。不過，當仔細觀看主流傳媒剖析山火肇因，卻發現特朗普說話雖不算全中，但也有可取之處，管理不善不一定是疏於管理，有時反而是管得太好而累事。

過度遏抑山火 好心卻成壞事

加州人對抗山火意識，可以追溯至上百年前。經過一世紀的努力，林木生長顯然得到重大改善。偏偏，好心有時造成了壞事，大大打亂了山火與樹木之間的關係，令樹木過度積累，變成了巨大燃料庫。

紐約的哥倫比亞大學生物氣候學家威廉斯（Park Williams）便在《紐約時報》指出，每當人們成功撲滅一次小山火，便意味一些該被大自然燒掉的東西沒有燒去，經過一百年，很多地方都積累了數量可觀植物。當如今發生山火，這些人為保留下來的林木，反而讓火勢燒得更猛更烈。

加州大學畢業的野火生態學家貝勒曼（Sasha Berleman）也有相同觀點，認為強行制止小型山火發生，保留太多林木，對森林發展實際上也不健康。

要加強防範山火，除了沿用已久的防火道（Firebreak，即在森林內劃出一道沒林木的範圍，藉以防範山火持續蔓延），不少野火生態學家近年都提倡使用策略燃燒（Prescribed Burn），即在當局監控下放火，以控制樹木生長及清理森林地面覆蓋的植物和其他物質。

【美國山火】專家：空氣污染加劇 居民更易患新冠肺炎【下一頁】

【美國山火圖輯】西岸近百場山火持續焚燒 加州逾11人死【下一頁】

策略燃燒林木 做得對但未夠

其實美國森林管理局及加州近年亦已着手採取這種措施，但顯然無法跟上山火發生的頻率。從這裏可見，過度保護是一個管理不善，「策略燃燒」做得不及時和不足夠，則是另一個不善。

特朗普周末再提到芬蘭應對之法，指芬蘭縱是森林之國，但投放大量時間去「耙掉」（raking）、「清理」（cleaning）森林地面，便免於面對山火頻頻的問題。

盡管他的說法粗陋，惹來媒體嘲諷，但所說的「耙掉」和「清理」森林地面，其實跟「策略燃燒」和開闢防火道有着異曲同工的目標，並非無稽之談。

雖然談不上甚麼獨到見解，但特朗普對山火的評論其實也有可取之處，該得到坊間正視和思考，而非見到特朗普的名字，便一股腦兒反嗆。

【美國山火圖輯】闖火海如登陸火星 黑暗中午餐如「世界末日」【下一頁】

【美國山火】居民怕趁火打劫不敢撤離 數十人失踪【下一頁】

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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